Noche de terror en Norte de Santander: dos policías muertos y otros dos heridos tras ataque terrorista

Los ataques se presentaron en la ciudad de Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario.

Redacción Nación
7 de diciembre de 2025, 2:47 p. m.
El intendente 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗹𝗶𝗻 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗬𝗮́𝗻̃𝗲𝘇 𝘆 el 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗝𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́𝘀 𝗛𝗼𝗹𝗴𝘂𝗶́𝗻 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗲𝗿𝗼́𝗻 fueron asesinados en Cúcuta.
El intendente de la Policía Franklyn Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón fueron asesinados | Foto: Policía

Una noche de terror se vivió este sábado, 6 de diciembre, en el departamento de Norte de Santander, luego de que se presentaran varios ataques contra miembros de la Policía Nacional en Cúcuta y Villa del Rosario.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la institución confirmó la compleja situación de orden público que se vivió en la noche del sábado y la madrugada de este domingo, 7 de diciembre, en varios puntos de la ciudad.

Contexto: Ataque armado en Cúcuta deja un policía muerto y un herido

Antes de la medianoche se registró el primer atentado contra el CAI de Morichal, en Villa del Rosario, el cual dejó dos policías heridos. De acuerdo con las autoridades, ellos se encuentran estables por la oportuna reacción.

El segundo hecho se presentó minutos después en el barrio La Concordia, donde perdieron la vida el intendente de la Policía Franklyn Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón.

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón, rechazó el ataque criminal y condenó los dos atentados perpetrados contra miembros de la institución en esta zona del país.

“Hoy es un día de profundo dolor para Colombia y para nuestra Institución”, resaltó el director de la Policía, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados que perdieron la vida.

“Como director general, rechazo con absoluta vehemencia los dos atentados terroristas perpetrados, uno en Cúcuta, donde le arrebataron la vida al intendente Franklin Alfonso Guerrero Yáñez y al subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón”, manifestó

El alto oficial señaló que las primeras líneas de investigación apuntan a que los hechos ocurridos en la noche del sábado serían una retaliación del ELN por las acciones ofensivas que adelanta la institución contra sus estructuras.

Contexto: Horror en el Catatumbo: asesinan a tres hombres cuando transportaban gasolina; esto se sabe

Así mismo, anunció que ordenó el despliegue de todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal “para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables”.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el asesinato de los uniformados y aseguró que esto hace parte de un plan para “crear violencia en la frontera”, por lo que “nuestro pie de fuerza en la frontera Colombia-Venezuela debe aumentar”.

“El intendente Franklyn Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón han sido asesinados en el barrio Concordia en Cúcuta/Villa del Rosario. Lamento la pérdida de estos dos jóvenes policías colombianos”, escribió en su cuenta de X.

Este es el segundo ataque que se registra en la región. El pasado 2 de diciembre se presentó un ataque armado contra miembros de la Policía en zona rural de Cúcuta. En el hecho, un uniformado murió y otro resultó herido.

El brigadier general William Ospina Rincón también se pronunció sobre el fatal atentado, que tuvo lugar en el corregimiento Aguaclara. “Hoy, en nuestra formación, falta uno de los nuestros. El patrullero Luis Montero Angarita fue vilmente asesinado mientras cumplía con honor su deber”.

Contexto: Joven de 23 años fue asesinado frente a su madre en Cúcuta: ataque de sicarios en plena calle

Y agregó: “Rechazo de manera contundente este acto criminal que no solo le arrebató la vida, sino que dejó gravemente herido a nuestro patrullero Jesús Meneses Rodríguez, en hechos ocurridos en el corregimiento de Aguaclara, zona rural de Cúcuta”.

