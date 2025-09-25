Horror en el Catatumbo: asesinan a tres hombres cuando transportaban gasolina; esto se sabe

Tres hombres fueron asesinados en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, al parecer, por integrantes de las disidencias de las FARC que delinquen en esta zona del país.

Este nuevo hecho de sangre ocurrió exactamente en Llano Grande, jurisdicción del municipio de Convención, donde la comunidad tiene miedo por los constantes actos violentos de los grupos armados.

Lo que se conoce es que estas personas iban a bordo de un vehículo que transportaba combustible, cuando fueron interceptadas por los ilegales del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

De acuerdo con un video que se ha conocido por redes sociales, se escucha cuando uno de los ilegales asegura que un sujeto llamado “Richard Suárez” es quien está dando las órdenes en esta zona.

De igual manera, se conoció que los tres hombres asesinados fueron bajados del vehículo, amarrados y posteriormente asesinados a disparos por parte de estos disidentes. Finalmente, este carro fue incinerado y dejado sobre esta vía de Norte de Santander.

La plena identidad de las víctimas se desconoce y las autoridades no han podido ingresar a la zona donde se registró este homicidio múltiple que hoy sacude a la zona del Catatumbo.

En Norte de Santander, durante los últimos días se han registrado varias confrontaciones armadas entre el ELN y las disidencias de las FARC, quienes se disputan el territorio y las economías ilegales.

SEMANA conoció que las operaciones militares en la zona no han cesado a través del Ejército Nacional, con el fin de contener los hechos violentos que hay entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC.