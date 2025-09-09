Suscribirse

Norte de Santander

Atentaron contra inspector del Ministerio de Trabajo en Tibú: “Por poco le causa la muerte”

Los hechos se registraron en la vía Cúcuta - Tibú cuando el funcionario se desplazaba a su lugar de trabajo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 1:31 a. m.
Franklin Minorta Quintero, inspector de trabajo municipal.
Franklin Minorta Quintero, inspector de trabajo municipal. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil Gabo Becerra

La violencia en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, sigue generando temor ante la presencia de los grupos criminales que delinquen en la subregión del Catatumbo como el ELN y las disidencias de las Farc.

En la mañana de este martes, 9 de septiembre, Franklin Minorta Quintero, quien ejerce sus labores como inspector del Ministerio de Trabajo, sufrió un atentado en Tibú.

Contexto: “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

“Rechazo enérgicamente el atentado que por poco le causa la muerte al inspector de Trabajo“, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, a través de un comunicado.

De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron en la vía Cúcuta - Tibú cuando el funcionario, quien se desplazaba a su lugar de trabajo, fue atacado por sicarios, al parecer en un retén ilegal.

Catatumbo
Tibú, Norte de Santander, Catatumbo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Exigimos investigación y sanción para los responsables”, señaló el ministro, al tiempo que reclamó protección y garantías para los servidores públicos del Ministerio del Trabajo.

“Para que puedan cumplir sin temores sus obligaciones legales de proteger los derechos de los y las trabajadores en cualquier rincón del territorio nacional”, dice el comunicado.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social, (Sintraempros), también expresaron su solidaridad y apoyo al inspector.

“Sinaltraempros se permite expresar toda la solidaridad a nuestro compañero Franklin Minorta Quintero en este momento tan difícil. Rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia y nos unimos al llamado por el respeto a la vida de todos los servidores públicos”, dice el sindicato en un comunicado.

Así mismo, rechazaron de manera contundente este ataque contra el funcionario del Ministerio, quien se desconoce su estado de salud.

“Lamentamos que hechos como este se sigan presentando en nuestro país, admiramos tu fortaleza y esperamos que dios te dé la fuerza para seguir adelante. La violencia nunca será el camino. Seguimos firmes en el compromiso con la paz, la justicia y la vida”, puntualiza el sindicato.

Ministerio de TrabajoTibúCatatumboNorte de Santander

