Hay preocupación en la región del Catatumbo por una nueva guerra que estaría iniciando entre las disidencias de las Farc de alias Andrey.

Fuentes de la fuerza pública confirmaron que la violencia se ha recrudecido hace varias semanas en zona rural de Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander.

Lo que ha identificado la fuerza pública es que detrás de la nueva guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc estaría alias Andrey, quien se encuentra en mesa de negociación con el gobierno.

La nueva guerra entre las disidencias y el ELN habría dejado un número importante de bajas de lado y lado. Incluso, en las conversaciones obtenidas a la delincuencia, los analistas ubicaron una en la que alias Andrey estaría dando instrucciones a sus hombres de arrojar los muertos a los ríos.

La situación está generando nuevamente preocupación entre pobladores y fuerza pública, esta última ha redoblado los esfuerzos para combatir a las estructuras criminales que delinquen en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

Es de anotar que la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc dejaron iniciando el 2025 más de 50.000 desplazados y más de 100 muertos, siendo una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente del país.

Según la fuerza pública, la guerra se desató por los negocios de minería ilegal y narcotráfico que existen en la zona y que se encuentran en disputa entre las dos organizaciones criminales.