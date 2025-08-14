Suscribirse

Nación

“Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

Fuentes de la fuerza pública indicaron que el jefe de las disidencias de las Farc habría ordenado una ofensiva contra sus enemigos.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 8:56 p. m.
Alias Andrey
Alias Andrey está al mando de las disidencias en el Norte de Santander. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Hay preocupación en la región del Catatumbo por una nueva guerra que estaría iniciando entre las disidencias de las Farc de alias Andrey.

Fuentes de la fuerza pública confirmaron que la violencia se ha recrudecido hace varias semanas en zona rural de Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander.

Lo que ha identificado la fuerza pública es que detrás de la nueva guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc estaría alias Andrey, quien se encuentra en mesa de negociación con el gobierno.

La nueva guerra entre las disidencias y el ELN habría dejado un número importante de bajas de lado y lado. Incluso, en las conversaciones obtenidas a la delincuencia, los analistas ubicaron una en la que alias Andrey estaría dando instrucciones a sus hombres de arrojar los muertos a los ríos.

Lo más leído

1. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
2. Diosdado Cabello amenaza a EE. UU. tras ejercicios militares en el Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”
3. Gustavo Petro reaccionó a declaración de precandidato presidencial que expresó: “Cabe todo el mundo, menos Petro”

La situación está generando nuevamente preocupación entre pobladores y fuerza pública, esta última ha redoblado los esfuerzos para combatir a las estructuras criminales que delinquen en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

Es de anotar que la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc dejaron iniciando el 2025 más de 50.000 desplazados y más de 100 muertos, siendo una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente del país.

Según la fuerza pública, la guerra se desató por los negocios de minería ilegal y narcotráfico que existen en la zona y que se encuentran en disputa entre las dos organizaciones criminales.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

3. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

4. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

5. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ELNDisidencias de las FarcEjército

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.