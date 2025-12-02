Un policía murió y uno más sufrió heridas durante un ataque armado que ocurrió este martes, 2 de diciembre, hacia las 8 p.m. en zona rural de Cúcuta.

Según confirmó en X el director de la Policía, el brigadier general William Ospina Rincón, el fatal atentado tuvo lugar en el corregimiento Aguaclara.

“Hoy, en nuestra formación, falta uno de los nuestros. El patrullero Luis Montero Angarita fue vilmente asesinado mientras cumplía con honor su deber al servicio del país”, publicó el oficial.

“Rechazo de manera contundente este acto criminal que no solo le arrebató la vida, sino que dejó gravemente herido a nuestro patrullero Jesús Meneses Rodríguez, en hechos ocurridos en el corregimiento de Aguaclara, zona rural de Cúcuta”, agregó.

Aunque aún es materia de investigación, se sabe que el atentado contra los dos uniformados sucedió en momentos en que en esa ciudad se da la celebración por el ascenso del Cúcuta Deportivo a la primera división del fútbol colombiano.

“A sus familias, les expresamos toda nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento. Honramos la memoria de quienes entregan su vida por proteger la de los demás. ¡Su sacrificio no será olvidado!“, indicó el general Ospina.

El hecho violento más reciente que cobró la vida de un uniformado en el oriente de Colombia, ocurrió en Bucaramanga el 29 de noviembre.

Ese día, mientras cientos de familias se encontraban en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, se presentó una balacera en medio de un intento de robo a una joyería ubicada en el cuarto piso de ese lugar.

En medio del tiroteo falleció el intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, quien tenía 40 años, así como uno de los delincuentes.

