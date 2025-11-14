El pasado miércoles 12 de noviembre la ciudad de Cúcuta presenció una escena que sacudió Tucunaré: un joven de 23 años, identificado como Osman Andrés Bernal, fue atacado a tiros en plena vía pública y murió frente a los ojos de su madre.

El incidente ocurrió hacia el mediodía en el cruce de la avenida 31 con la calle 5N, un punto de encuentro habitual para vecinos. Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una moto se acercaron a Osman; el parrillero sacó el arma y le propinó tres disparos —uno es en rostro y dos en la espalda—, que causaron la muerte de manera inmediata. Osman había intentado huir al percibir la amenaza, pero fue alcanzado a pocos metros y cayó en la vía.

Testigos le dijeron al medio local La Opinión que segundos después de la muerte, un residente cubrió al joven con una sábana mientras se comunicaban las autoridades y se procedía al acordonamiento del lugar. En la escena se recogieron casquillos y se solicitó la revisión de cámaras de seguridad de la zona, elementos que, según las autoridades, pueden identificar pistas para identificar a los responsables.

Según los mismos testigos, Osman fue una persona conocida en el sector y su vida estuvo marcada por el consumo de sustancias psicoactivas. La familia también indicó que Osman había intentado rehabilitarse en varias ocasiones, con recaídas constantes; también que le habían dado varias oportunidades, pero siempre volvía a caer.

En su adolescencia trabajó vendiendo verduras en el centro de la ciudad: al momento del ataque vestía camiseta negra, pantaloneta gris y tenis sin cordones.

La Policía Metropolitana de Cúcuta asumió la investigación del homicidio. Hasta ahora, las pesquisas han incluido la recolección de evidencia balística en la escena y la solicitud de registros de cámaras cercanas que podrían haber grabado la huida de los sicarios, quienes habrían escapado por la calle 6N. Las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el hecho y la investigación continúa abierta.