Tragedia en Cúcuta: dos amigas murieron en un accidente cuando manejaban una moto; hay video de lo que hicieron minutos antes

Una verdadera tragedia se presentó en la ciudad de Cúcuta y dejó muertas a dos mujeres en medio de un grave accidente de tránsito. Todo ocurrió sobre las 5:00 de la mañana del pasado 26 de abril, justo en el puente de San Mateo, sentido Villa del Rosario – Cúcuta.

Las víctimas fueron identificadas como Mayerly Bastos y Luisa Fernanda González.

Este es el momento en el que las autoridades atienden el accidente. | Foto: Instagram: @mbucaramanga

De acuerdo con las primeras informaciones, ambas se desplazaban en una motocicleta, al parecer con exceso de velocidad. Esto habría ocasionado que Mayerly perdiera el control y se desviara hacia el costado derecho, razón por la que chocaron contra la barrera protectora que hay en el sitio.

La conductora, de 30 años de edad, salió a volar debido al fuerte impacto, se dice que cayó a más de siete metros de altura y quedó sobre una glorieta. Allí, lastimosamente, murió después de que su cuerpo quedara tendido bocabajo.

Por su parte, Luisa Fernanda quedó gravemente herida en el asfalto del puente, rápidamente fue socorrida por la comunidad y después por las autoridades y los organismos de emergencia.

La víctima fue llevada hasta un centro médico debido a que estaba en grave estado. Horas después se confirmó su fallecimiento, los trabajadores de la salud no lograron hacer nada para salvarla.

En la escena donde ocurrió todo, la motocicleta quedó a unos 10 metros del lugar donde se presentó el impacto inicial. Las autoridades acordonaron la zona y realizaron el respectivo levantamiento del cadáver.

Las primeras hipótesis apuntan a que las mujeres iban con exceso de velocidad. Además, también se habrían encontrado en estado de embriaguez.

De hecho, hay toda una historia detrás que aumenta mucho más la tragedia.

De acuerdo con el medio local La Opinión, la noche anterior al terrible accidente de tránsito, las dos mujeres se encontraban departiendo junto a otros amigos, allí habrían ingerido licor.

Tras varias horas, Mayerly y Luisa expresaron su deseo de irse, lo que desató una discusión con otro hombre porque este les aconsejó que no se fueran manejando.

Incluso, hay un video donde se observa detalladamente lo que pasó poco antes del trágico desenlace. “Yo me hago responsables de ellas, arranquen que yo me hago responsable”, dijo un sujeto con camiseta negra.

Las dos mujeres lamentablemente no hicieron caso y se fueron en ese estado manejando la moto, lo que aparentemente desencadenó este accidente en el que murieron.