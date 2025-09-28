Grave accidente de tránsito en Bogotá este domingo: reportan un muerto

Un grave accidente de tránsito se presentó este domingo 28 de septiembre en la Avenida Boyacá con calle 38 sur, sentido sur - norte, localidad de Kennedy, sur de Bogotá.

En el lugar, una camioneta de platón de color gris, arrolló a un ciclista que murió de manera instantánea.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, el accidente se registró a eso de las 7:17 a. m. de este domingo. Luego, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

“Finalizan labores por parte de criminalística y se restablece la movilidad en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 38 Sur, sentido sur - norte. @BogotaTransito lamenta siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida”, informaron luego desde Movilidad a través de redes sociales, siendo las 9:33 a. m.

[09:33 a.m.] #AEstaHora |Finalizan labores por parte de criminalística y se restablece la movilidad en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 38 Sur, sentido Sur - Norte.@BogotaTransito lamenta siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/axrFwTzgaw pic.twitter.com/cwxPamERgt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 28, 2025

Por el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida, así como las causas puntuales de ese grave accidente de tránsito en la capital del país.

A parte de ese accidente que dejó un muerto, desde Movilidad también informaron que en la Autopista Norte con calle 206, sentido sur - norte, dos carros se chocaron. Por fortuna, no reportaron personas heridas en ese siniestro vial.

[07:24 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre dos automóviles en la localidad de Usaquén, Autonorte con calle 206, sentido Sur - Norte.



👮🏼Se gestiona unidad de @TransitoBta en el lugar del siniestro. pic.twitter.com/M1hhEB3Fxa — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 28, 2025

Vale recordar que, en horas de la mañana de ayer sábado, 27 de septiembre, también se presentó un accidente en el norte de Bogotá, a la altura de la Autopista Norte con calle 106.

En ese siniestro vial se vio involucrado un carro y un grupo de ciclistas, algunos de los cuales resultaron lesionados.

Si bien serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de ese accidente, algunas personas que llegaron al lugar indicaron que, al parecer, el conductor del automotor estaría en estado de alicoramiento, así como otros hombres que los acompañaban.

“Nos informan de un accidente ocurrido hace pocos minutos en la paralela de la Autopista Norte con calle 106 de Bogotá.Sujetos a bordo de un vehículo particular, en aparente estado de alicoramiento, arrollaron a un grupo de ciclistas, dejando a varios lesionados”, reportaron desde la cuenta en X @ColombiaOscura.