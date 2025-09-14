Suscribirse

Grave accidente de tránsito en Valle del Cauca: motociclistas chocaron violentamente y uno de ellos murió; esto se sabe

El otro conductor quedó gravemente herido y tuvo que ser trasladado hasta un centro médico.

Redacción Nación
14 de septiembre de 2025, 9:36 p. m.
Accidente vía Pradera - Palmira, en Valle del Cauca.
Accidente vía Pradera - Palmira, en Valle del Cauca. | Foto: Foto: Valle Comunica

Un grave accidente de tránsito se presentó entre dos motocicletas y dejó como resultado, entre otras cosas, a una persona muerta. El hecho se registró hacia las 5:45 de la mañana de este sábado, 13 de septiembre, en el sector Barahonda, en la vía Pradera- Palmira, Valle del Cauca.

De acuerdo con las primeras informaciones, dos motocicletas colisionaron, por lo que los ocupantes sufrieron una fuerte caída.

Esta es la moto que resultó involucrada en el terrible accidente de tránsito.
Esta es la moto que resultó involucrada en el terrible accidente de tránsito. | Foto: Foto: Valle Comunica

Hasta el sitio llegaron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Pradera y atendieron la emergencia, se encontraron con una desagarrado escena.

En un costado de la vía estaba el cuerpo sin vida de uno de los conductores del vehículo, quien no aguantó las heridas y falleció en el sitio en el que ocurrió todo.

Contexto: Trágico accidente de tránsito: conductor murió calcinado tras violento choque con camión en vía de Pereira

En otro de los lados estaba el otro conductor, se encontraba con lesiones muy fuertes, por lo que tuvo que ser trasladado rápidamente hasta un centro médico.

Iba bastante mal, creo que salió remitido como urgencia vital para la clínica Palma Real de Palmira“, informaron los bomberos en diálogo con el diario El País de Cali.

Accidente vía entre Pradera y Palmira, en el Valle del Cauca.
Accidente vía entre Pradera y Palmira, en el Valle del Cauca. | Foto: Foto: Valle Comunica

Del herido se ha conocido que es un hombre de 32 años de edad y es oriundo del mencionado municipio, según el medio mencionado anteriormente. Acerca de la víctima fatal, por ahora no se conoce ningún dato.

En algunas imágenes se ve cómo el cuerpo de la persona quedó sobre una zona boscosa, mientras que la moto quedó en la vía.

Contexto: ¿Habrá paso por la vía al Llano? Así funcionará la carretera desde el lunes 15 de septiembre

Algunas personas iban transitando por este sector y dieron el respectivo aviso a las autoridades, por lo que se llevó a cabo el levantamiento del cadáver y el retiro de los dos vehículos involucrados.

Se desconocen las causas que desencadenaron este terrible accidente de tránsito, por lo que las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo con exactitud.

Al tiempo, le han hecho un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito y evitar de esta forma que más hechos de este tipo se registren.

