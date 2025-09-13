Suscribirse

Accidente en el Metro de Bogotá: maquinaria cayó sobre bus de TransMilenio y dejó cuatro pasajeros heridos

La grave situación ocurrió en horas de la noche del viernes, 12 de septiembre.

Redacción Nación
13 de septiembre de 2025, 4:13 p. m.
Un accidente sobre un bus de TransMilenio dejó algunos heridos en las obras del Metro.
Este viernes, 12 de septiembre, ocurrió un inesperado hecho en un punto donde se realiza parte de la construcción del Metro de Bogotá.

Siendo las 8:53 p. m., un incidente alarmó a los testigos que se movilizaban en el sistema de transporte masivo luego de que una pieza de maquinaria amarilla cayera sobre un articulado de TransMilenio que transitaba en sentido sur–norte por la avenida NQS, a la altura de la Diagonal 16 Sur.

En un pronunciamiento oficial, la empresa Metro Línea 1 señaló que el accidente dejó como saldo cuatro personas heridas.

Las víctimas recibieron atención inicial en el lugar de los hechos y posteriormente fueron trasladadas a centros médicos cercanos. De acuerdo con los reportes preliminares, ninguno de los afectados presenta complicaciones graves, lo que permitió descartar lesiones de mayor consideración.

“Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, quienes fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”, se lee en el comunicado oficial.

La entidad señaló que un equipo especializado está a cargo de establecer las causas que generaron el incidente.
La entidad señaló que un equipo especializado está a cargo de establecer las causas que generaron el incidente. | Foto: Metro de Bogotá

Como parte de las acciones adoptadas tras el accidente, la compañía a cargo de las obras informó que ordenó la suspensión inmediata de las labores en el punto afectado y activaron los protocolos de seguridad para garantizar la atención de la emergencia. La entidad precisó que la prioridad inicial fue asegurar la zona y brindar asistencia a las personas involucradas en el hecho.

“Las actividades constructivas en el lugar fueron suspendidas de manera inmediata y se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia. La causa del accidente está siendo investigada por el equipo de Metro Línea 1 S. A. S.”, señala el comunicado.

Metro Línea 1 S. A. S. manifestó además que la investigación sobre lo ocurrido ya está en curso y aseguró que, paralelamente, se fortalecerán las medidas de control y supervisión en los distintos frentes de obra para prevenir la repetición de situaciones similares.

“Metro Línea 1 continuará acompañando a los lesionados y a sus familias, brindando la atención necesaria y oportuna. Asimismo, reitera su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, y reforzará las medidas de control mientras adelanta la investigación para determinar las causas del incidente”, concluye el documento compartido.

