Pánico en TransMilenio: una persona murió en una estación mientras esperaba el bus

Atónitos quedaron cientos de usuarios que se movilizaban en el sistema de transporte de TransMilenio en Bogotá ante la presencia de una persona sin vida en una de sus estaciones.

Sobre las 6:00 de la tarde de este jueves, 11 de septiembre, mientras algunos ciudadanos salieron de su trabajo y se disponían a dirigirse a sus casas, su recorrido fue interrumpido por un incidente.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una persona que se encontraba en la estación Flores esperando que su transporte llegara, se desplomó ante la presencia de varias personas.

De inmediato, el pánico se apoderó del lugar donde varias usuarios del servicio no se explicaban qué estaba ocurriendo, mientras que otros intentaron auxiliar a la víctima.

#BOGOTÁ. [18:00h] Reportan persona fallecida en la estación de TransMilenio Las Flores. Según informan; adulto mayor al parecer sufre paró cardiorrespiratorio y fallece. Autoridades cierran uno de los vagones, mientras realizan el levantamiento del cuerpo.



El personal de TransMilenio dio aviso a las autoridades pertinentes de lo sucedido y procedieron al cierre preventivo de uno de los vagones de la estación con el fin de atender la situación.

“Inmediatamente, se conoció el caso, activamos el protocolo de emergencias y al punto llegó Policía y una ambulancia, quienes confirmaron el deceso, que según las versiones preliminares habría sido a causa de un infarto”, detalló TransMilenio en un pronunciamiento.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni su género. Se espera un reporte oficial de lo sucedido que determine la causa de muerte de la persona.

Este hecho sucedió en paralelo a la afectación de movilidad en la calle 26, a inmediaciones de la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria, ubicada frente a la universidad Nacional.

Varios manifestantes idañaron algunas varillas de la estación de TransMilenio que sirve a la Universidad Nacional. | Foto: Archivo particular de redes sociales

En este lugar, varios grupos de encapuchados protagonizaron disturbios en la zona donde generan pánico ante la intimidación con objetos contundentes a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá que buscaban persuadir a los manifestantes.