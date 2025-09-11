Suscribirse

Pánico en TransMilenio: una persona murió en una estación mientras esperaba el bus

La víctima se desplomó ante la presencia de varias personas.

12 de septiembre de 2025, 3:59 a. m.
Vandalizan estaciones de TransMilenio.
Los hechos se registraron en la tarde de este jueves, 11 de septiembre. (Imagen de referencia). | Foto: SEMANA

Atónitos quedaron cientos de usuarios que se movilizaban en el sistema de transporte de TransMilenio en Bogotá ante la presencia de una persona sin vida en una de sus estaciones.

Sobre las 6:00 de la tarde de este jueves, 11 de septiembre, mientras algunos ciudadanos salieron de su trabajo y se disponían a dirigirse a sus casas, su recorrido fue interrumpido por un incidente.

Contexto: Explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá deja varios heridos

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una persona que se encontraba en la estación Flores esperando que su transporte llegara, se desplomó ante la presencia de varias personas.

De inmediato, el pánico se apoderó del lugar donde varias usuarios del servicio no se explicaban qué estaba ocurriendo, mientras que otros intentaron auxiliar a la víctima.

El personal de TransMilenio dio aviso a las autoridades pertinentes de lo sucedido y procedieron al cierre preventivo de uno de los vagones de la estación con el fin de atender la situación.

“Inmediatamente, se conoció el caso, activamos el protocolo de emergencias y al punto llegó Policía y una ambulancia, quienes confirmaron el deceso, que según las versiones preliminares habría sido a causa de un infarto”, detalló TransMilenio en un pronunciamiento.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni su género. Se espera un reporte oficial de lo sucedido que determine la causa de muerte de la persona.

Este hecho sucedió en paralelo a la afectación de movilidad en la calle 26, a inmediaciones de la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria, ubicada frente a la universidad Nacional.

Los disturbios se registran este jueves 11 de septiembre.
Varios manifestantes idañaron algunas varillas de la estación de TransMilenio que sirve a la Universidad Nacional. | Foto: Archivo particular de redes sociales

En este lugar, varios grupos de encapuchados protagonizaron disturbios en la zona donde generan pánico ante la intimidación con objetos contundentes a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá que buscaban persuadir a los manifestantes.

Más tarde, se reportó una fuerte explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá, en medio de los disturbios.

