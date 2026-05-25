Esta es la herramienta que permitió la recuperación de una moto y un celular robados en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá celebró la recuperación de dos pertenencias hurtadas en Bogotá. Las autoridades revelaron los videos de estos operativos y cómo fue clave el GPS que tenían instalado por sus propietarios.

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Primera recuperación: gracias al GPS de un celular

Las autoridades reportaron el hecho en el que un comerciante fue víctima de la delincuencia en el barrio Paloquemao. La versión oficial de la Policía Metropolitana indica que el trabajador fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicletas.

Detallaron que al comerciante le hurtaron dinero y pertenencias personales. Alertó a las autoridades e inmediatamente se activó el rastreo del teléfono del hombre, que permitió identificar el paradero de los presuntos delincuentes.

Los uniformados ubicaron a los dos presuntos responsables en el sector de Samper Mendoza, gracias a la tecnología del teléfono.

Gracias al GPS del teléfono dieron con el paradero de los presuntos ladrones. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En la captura de los señalados, las autoridades identificaron que uno de los presuntos delincuentes presenta anotaciones judiciales por fuga de presos, hurto, falsedad marcaria, violencia intrafamiliar y receptación.

Este individuo nuevamente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al igual que su presunto cómplice. La ciudadanía espera que estas personas no sigan quedando libres y la seguridad algún día sea una característica de la ciudad.

Segunda recuperación: motocicleta robada en Bosa

De acuerdo con lo reportado por la Policía Metropolitana de Bogotá, el primer caso reportado involucró una motocicleta que había sido hurtada en la localidad de Bosa, del sur de Bogotá. El vehículo fue robado bajo la modalidad de ‘halado’.

Esta modalidad de robo mencionada consiste en que el presunto delincuente “aprovecha la oportunidad” de que un vehículo esté sin su propietario en las calles y lo toma. El hecho fue denunciado y horas después, gracias al GPS de la motocicleta y las labores de las autoridades, se identificó su paradero en el barrio Alameda, del centro de Bogotá.

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La Policía reaccionó y halló la motocicleta al interior de un hotel donde se observó la placa a través de una reja. Fue entonces cuando lograron intervenir en la propiedad, retomar el control de la motocicleta y capturar al presunto responsable.

El hombre capturado fue identificado gracias a las cámaras de seguridad, en donde se evidencia que es él quien introduce el vehículo a la propiedad.

El hombre quedó captado por las cámaras de seguridad del hotel. Foto: Captura de pantalla de video de la Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el señalado tendría 24 años, fue capturado por el delito de receptación y permanece a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la motocicleta recuperada será entregada a su propietario.