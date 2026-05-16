Los cinco males que frenan a Bogotá: inseguridad, trancones, obras, cultura ciudadana y vandalismo golpean a la capital del país

Bogotá atraviesa uno de los momentos de mayor presión urbana de los últimos años. A los problemas históricos de seguridad y movilidad ahora se suman obras simultáneas, crisis de convivencia y un deterioro persistente del espacio público que tienen a la ciudad funcionando bajo tensión permanente.

Uno de los principales focos sigue siendo la seguridad. Aunque la administración distrital reportó reducciones en varios delitos de alto impacto durante 2025, la percepción ciudadana continúa deteriorándose. Datos citados en el Concejo de Bogotá indican que el 66,2 por ciento de los ciudadanos (dos de cada tres) se siente inseguro, mientras las autoridades también han alertado por el aumento de fenómenos asociados a la violencia cotidiana, como riñas y conflictos de convivencia.

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La movilidad aparece como otro de los grandes puntos críticos. Según el Observatorio de Movilidad de Bogotá, la velocidad promedio en la ciudad ronda los 23 kilómetros por hora y recorrer 10 kilómetros puede tardar más de 30 minutos. A esto se suma la ejecución simultánea de grandes proyectos de infraestructura.

Uno de los grandes problemas de Bogotá es la movilidad. Foto: Suministrada

Actualmente, Bogotá supera los 1.200 frentes de obra. Solo el IDU llegó a tener cerca de 500 frentes activos y hoy mantiene 335 intervenciones entre jornadas diurnas y nocturnas.

El manejo de residuos es otro de los problemas visibles. La ciudad produce diariamente cerca de 6.664 toneladas de basura, según cifras de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

En varias localidades persisten 474 puntos críticos de acumulación de residuos y escombros, especialmente en corredores de alto tráfico y zonas comerciales.La convivencia también muestra señales de deterioro. Registros distritales muestran un incremento en riñas y conflictos ciudadanos durante el último año, en medio de crecientes tensiones por intolerancia y ocupación del espacio público.

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Tan solo en los reportes de la Secretaría de Seguridad, con corte a abril, las lesiones personales tuvieron un incremento de 28,9 por ciento y la violencia intrafamiliar subió 33,1 por ciento. A esto se suma la relación cada vez más compleja entre el Distrito y distintos sectores sociales.

Las protestas de vendedores informales, moteros y estudiantes universitarios se han convertido en episodios recurrentes que afectan la movilidad y reflejan las dificultades de concertación en una ciudad atravesada por múltiples conflictos urbanos.

El tema de seguridad es muy cuestionado en Bogotá. Foto: AFP

1. Seguridad

66,5 % es la proporción de ciudadanos que se sienten inseguros en Bogotá, según los datos de la más reciente encuesta de percepción y victimización.

Delitos que suben:

Violencia intrafamiliar: 31,1 %, con 13.052 casos.

Lesiones personales: 28,9 %, con 5.578 casos.

Hurto a viviendas: 11 %, con 1.685 casos.

Los trancones son pan de cada día en la capital. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

2. Movilidad

• Un trayecto de 10 kilómetros tarda en promedio 31,2 minutos.

• Las motos ya representan el 18 % del parque automotor de Bogotá.Pero concentran:

• 37 % de los comparendos,255 muertes viales en 2025.

Motocicletas que transiten por andenes serán inmovilizadas: 21 motos fueron detenidas tras reciente operativo en Bogotá

• Casi 10.000 lesionados.

• Conductores han perdido más de 120 horas al año en trancones, equivalentes a cerca de 5 días completos atrapados en tráfico.23 km/hLa velocidad promedio de circulación en Bogotá.

Basura en Bogotá. Foto: Lina Gasca

3. Basuras

• La Uaesp reportó 477 puntos críticos de acumulación de basuras.

• Bogotá genera cerca de 7.500 toneladas de residuos al día. Eso equivale a más de 2,7 millones de toneladas al año.

• Cada habitante produce en promedio entre 0,9 y 1 kilo de basura diario.

• Bogotá recicla apenas entre 17 % y 18 % de sus residuos.

• Más del 80 % de la basura termina enterrada en Doña Juana.

Bogotá tiene varios frentes de obra activos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

4. Obras

“Bogotá tiene actualmente más de 1.200 frentes de obra en toda la ciudad. De ese total, el IDU ha llegado a tener hasta 500 frentes activos simultáneamente”.

A la fecha, hay 335 frentes de obra activos, entre diurnos y nocturnos.

Las movilizaciones son frecuentes en Bogotá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

5. Diálogo

• Durante lo corrido de 2026 se ha registrado un total de 475 movilizaciones sociales.

• En el 5,68 % de los casos se registraron incidentes que requirieron la intervención de la fuerza pública.

• En Bogotá se han registrado 3,5 manifestaciones cada día de la semana.

• Manifestaciones de vendedores informales, estudiantes, encapuchados y diferentes grupos.