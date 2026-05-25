La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una nueva programación de cortes de agua para varias localidades de la capital y sectores del municipio de Soacha durante la última semana de mayo. Las suspensiones hacen parte de trabajos técnicos y de mantenimiento que buscan prevenir daños mayores en las redes de distribución.

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Según informó la entidad, las interrupciones temporales del servicio se realizarán entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo de 2026. Las labores incluyen mantenimiento preventivo, renovación de tuberías, empates de redes, cambios de válvulas y adecuaciones técnicas en diferentes sectores de la ciudad.

Sector del occidente de la capital sufrirá corte masivo de agua por mantenimiento preventivo. Foto: SEMANA (Guillermo Torres) / Getty Images (API) / Montaje: Semana

Lunes 25 de mayo

La localidad con suspensión programada es Ciudad Bolívar. La Empresa de Acueducto indicó que los trabajos se concentrarán en sectores donde se adelantarán labores de mantenimiento preventivo sobre las redes de distribución, las cuales serán de 6 horas.

Más de 30 barrios se verán afectados, los cuales se enmarcan en las siguientes vías: de la Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A y la Carrera 26, y de la Calle 65 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A y la Carrera 18 T.

Cortes de agua martes 26 de mayo

Habrá afectaciones en localidades como Usaquén, Chapinero, Engativá, Suba y Kennedy:

Usaquén: sectores cercanos al espacio de la Calle 88 a la Calle 127, entre la Carrera 11 y la Carrera 4E. La suspensión será de 6 horas.

Kennedy: en los barrios Ciudad Tintal, Tintalá, Tairona, Centro Comercial El Tintal y Tintal. Un corte que será de 24 horas.

Chapinero: las zonas de Porciúncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Famisanar, Nogal, CC Atlantis y CC El Retiro. En este caso, el corte será solamente de 6 horas.

Engativá: Los lugares vecinos desde la Calle 72 hasta la Calle 80, entre la Avenida Boyacá y la Carrera 110, tendrán arreglos desde las 9:00 a. m.; mientras tanto, los residentes cercanos a las Calles 63 y la Calle 70, entre la Carrera 111C y la Carrera 128, aquí los arreglos se harán desde las 10:00 a. m., y ambos cortes durarán 24 horas.

Suba: desde las 8:00 a. m., y durante 24 horas, los barrios Canta Gallo, Britalia, Gran Granada Norte vivirán la instalación de una válvula.

Ciudad Bolívar: habrá un mantenimiento preventivo en el barrio Lucero Alto, por lo que este corte afectará a la ciudadanía por 24 horas.

Soacha: los barrios Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos, Cazucá y San Rafael sufrirán un breve corte de agua durante 7 horas.

Miércoles 27 de mayo

La programación contempla cortes en Suba, Usaquén y Rafael Uribe Uribe:

En Suba, las intervenciones incluyen los barrios Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba, Iragua, San José V Sector, Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional y Casablanca. Estos cortes se prolongarán por 24 horas.

En la localidad de Usaquén también se realizarán en Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucía y San Antonio Norte. Este corte únicamente será de 4 horas.

En Soacha habrá un mantenimiento preventivo en los barrios Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida.

Cierra la jornada la localidad de Rafael Uribe Uribe, con afectaciones para los vecinos de la Avenida Carrera 14 a la Carrera 11G, entre la Calle 41A Sur y la Calle 49D Bis A Sur, por un mantenimiento que tomará 24 horas.

Jueves 28 de mayo

Kennedy es la localidad más afectada, con más de 50 barrios afectados, los cuales se distribuyen en seis áreas de trabajo, las cuales se llevarán a cabo en un lapso de 24 horas:

Afectación Área Occidente: De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 y la Carrera 78B.

Afectación Área Oriente 1: De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J y la Avenida Boyacá.

Afectación Área Oriente 2: De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51 y la Carrera 68.

Afectación Área 4: De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 y la Carrera 72.

Afectación Área 5: Conjunto Residencial Recodo del Tintal.

Afectación Área 6: De la Avenida Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 81A y la Carrera 82.

En el municipio de Gachancipá habrá cortes en un lapso de 14 horas. Mientras tanto, en San Cristóbal y Usme se llevará a cabo un mantenimiento preventivo de 24 horas en el espacio que comprende la Calle 53S a la Calle 46B Sur, entre la Carrera 11E y la Carrera 4E.

Corte de agua. Foto: Getty Images

La EAAB explicó que estas suspensiones temporales son necesarias para minimizar riesgos de daños mayores en la infraestructura hídrica y garantizar la continuidad del suministro de agua potable en Bogotá y municipios vecinos. Además, recomendó a los ciudadanos almacenar agua con anticipación, hacer uso racional del recurso y verificar la programación oficial según su barrio y localidad.