Cartagena tendrá corte masivo de agua este domingo 12 de abril tras jornada de mantenimiento en planta de El Bosque

Por medio de un boletín publicado en sus redes sociales, la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) informó sobre una jornada de mantenimiento en la Planta de Tratamiento El Bosque para el próximo domingo 12 de abril de 2026 ocasionando que distintas zonas de Cartagena no puedan tener uso de agua. El horario que se dispondrá para realizar los ajustes requeridos será a partir de la 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
De acuerdo con Acuacar, el mantenimiento de la Planta se debe al objetivo de poder ofrecer una mejor calidad del servicio de agua a los ciudadanos de la capital del departamento de Bolívar. Además, se busca corregir las bajas presiones que han ocurrido en distintos puntos de la ciudad.
Las dificultades de agua que se han presentado en la ciudad de Cartagena se encuentra asociada a varios cambios en la calidad de esta, la cual llega desde el punto de captación, lo que conlleva a hacer uso de acciones en los módulos de decantación de los sedimentadores
“Aguas de Cartagena continúa implementando medidas para fortalecer la infraestructura, optimizar la distribución y reducir pérdidas, contribuyendo a un servicio más confiable para todos”, menciona le entidad en su boletín.
Barrios que no tendrán agua durante la jornada de mantenimiento
Durante el corte de agua en Cartagena que se realizará este domingo 12 de abril, estos son los barrios que no podrán hacer uso de su servicio hasta que se finalice la intervención:
Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco, sector Las Canteras; La María, los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza, sector Las Delicias.
Manga, San Pedro Libertad, El Espinal; Conjunto Residencial Tequendama, El Toril, La Quinta, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La Candelaria, María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara.
Olaya Herrera, sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas.
Castillete, Costa Linda, La Villa Olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ucopín, Urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, La Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.
Bruselas, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí.
Los corregimientos de Arroyo de Piedra, Bayunca, Pontezuela; La Carolina, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, El Pozón, urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Urbanización Parque de Bolívar, Henequén, Colinas de Betania.
Otros sectores afectados por la suspensión temporal de servicio de agua
- Lo Amador entre la calle 35 a la 37 y carrera 20 a la 21.
- La Quinta calle 35 entre carrera 21 y 21A.Torices, entre el Paseo Bolívar y el caño Juan Angola.
- España entre calle 29 a la Avenida Pedro de Heredia y carrera 44 a la 47.Armenia carrera 46 y 46A.
- El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, El Bosque entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A.
- Chiquinquirá Mz 01 hasta Mz 05, Mz 11 hasta Mz 25, Mz 43 hasta Mz 49, Mz 57 hasta Mz 62.
- Las Gaviotas Mz 76 y Mz 78.
- Olaya Herrera sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31 B y carrera 60.
- Olaya Herrera sector Stella, entre la diagonal 32 a la diagonal 32 A, entre la diagonal 32 A a la Avenida Pedro Romero.
- Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32.
- Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40.Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63.