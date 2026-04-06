La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció nuevos cortes programados de agua en la capital y en Soacha entre el 7 y el 10 de abril de 2026, como parte de trabajos técnicos en la red de suministro. Dichos trabajos están enfocados en mantenimiento, reparación de tuberías y adecuaciones técnicas y son necesarias para evitar afectaciones más graves en el suministro del servicio.

Estos son los puntos que verán una afectación en la prestación del servicio del agua en Bogotá y Cundinamarca.

Trabajos técnicos en el sistema de acueducto obligarán a suspender temporalmente el suministro de agua. Foto: Getty Images

Localidades con cortes de agua el martes 7 de abril

Localidad de Chapinero

Los Olivos. De la calle 68 a la calle 60, entre la carrera 1 (Av. Circunvalar) a la carrera 2. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Central. De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red de acueducto.

Localidad de Engativá

Las Ferias. De la calle 74A a la calle 80, entre la carrera 68 a la carrera 69. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Centro Comercial El Tintal. De la calle 6 a la calle 8, entre la Avenida carrera 86 a la carrera 95. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Habrá corte en los siguientes barrios: Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

Soacha, Cundinamarca

Soacha Centro. De la carrera 7 a la carrera 4, entre la calle 20 a la calle 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Tocancipá y Gachancipá, Cundinamarca

Tocancipá y Gachancipá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 2 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Los dos embalses que registran una caída crítica en los niveles de agua. ¿Hay de qué preocuparse?

Cortes de agua el miércoles 8 de abril

Localidad de Usaquén

Estrella Norte, El Toberín y Las Orquídeas.De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 153 a la calle 164. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de hidrantes.

Localidad de Suba

Río Negro y Los Andes. De la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 90 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Kennedy

El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo, Castilla (al norte de la Avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.

Técnicos del Acueducto de Bogotá trabajarán para mejorar el suministro de agua en estos puntos. Foto: Acueducto de Bogotá

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 9 de abril

Localidad de Barrios Unidos

Barrio El Polo. De la calle 80 a la calle 88, entre la carrera 20 a la carrera 30. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Suba

Los Naranjos y Altos de Chozica. De la carrera 85 a la carrera 89, entre la calle 132A a la calle 128D. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Suba Urbano, Tuna Alta y Suba Cerros. De la carrera 87 a la carrera 91, entre la calle 145A a la calle 157. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos: de la Avenida carrera 36 a la Avenida carrera 50, entre la Avenida calle 6 a la Avenida calle 13. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal. De la Avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Se presentará corte en los siguientes puntos: El Barreno, Bosque de Tibanica, Terragrande, Morella, Portal de San Ignacio, Terragrande (varias etapas), Alameda Tibanica, Arboleda, Parque Residencial Loretto, Centro Comercial Ventura Terreros, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Parque Tibanica, entre otros.

De la carrera 4 a la carrera 25C Este, entre la calle 33 a la calle 44. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Los dos embalses que registran una caída crítica en los niveles de agua. ¿Hay de qué preocuparse?

Sector en Bogotá con cortes de agua el viernes 10 de abril

Localidad de Kennedy

La Felicidad y Ciudad Hayuelos. De la calle 17 a la calle 22A, entre la Avenida carrera 72 a la carrera 80A. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidores.

Corte de agua en Bogotá, Soacha y alrededores. Foto: Getty Images

El Acueducto ha reiterado que estas acciones hacen parte de una estrategia preventiva. Explicó que las intervenciones “buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable”, lo que justifica la necesidad de suspensiones temporales del servicio.