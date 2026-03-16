Cartagena se prepara para un corte masivo de agua: más de 100 barrios estarán sin servicio por una parada técnica

Más de un centenar de barrios de Cartagena enfrentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a una parada técnica programada por la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar).

La medida, que forma parte de un plan de modernización del acueducto, permitirá ejecutar obras clave en la red de distribución para reforzar la capacidad operativa del sistema y mejorar la estabilidad del suministro en la ciudad.

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Parada técnica busca fortalecer el sistema de acueducto en la ciudad

La empresa anunció que realizará trabajos clave en la red de distribución para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios.

Según explicó el gerente de la compañía, John Montoya, estas intervenciones son necesarias para optimizar la operación del sistema y permitir futuras ampliaciones en la red que abastece a la ciudad.

La interrupción del suministro de agua está programada entre el 17 y el 18 de marzo, mientras se realizan trabajos de interconexión y mantenimiento en el sistema de acueducto de la ciudad.

Durante esas jornadas se ejecutarán empalmes de tuberías y otras labores técnicas para fortalecer la red de distribución

El suministro de agua será suspendido de manera temporal mientras se ejecutan las obras de mantenimiento y de interconexión en puntos estratégicos del sistema.

Uno de los trabajos principales será la tercera interconexión entre la estación de bombeo de Albornoz y la planta de tratamiento de agua potable de El Bosque.

Este empalme permitirá reforzar la distribución del agua hacia diferentes sectores de la ciudad y garantizar mayor estabilidad en el servicio.

Más de 100 barrios de Cartagena enfrentarán la suspensión temporal del servicio de agua mientras se realizan trabajos de mantenimiento e interconexión en el sistema de acueducto de la ciudad. Foto: Getty Images

Barrios de Cartagena que estarán sin agua durante la parada técnica del acueducto

De acuerdo con la empresa Acuacar, la interrupción del servicio se organizará por grupos de barrios y se extenderá durante varias horas mientras los equipos técnicos realizan los trabajos.

Entre los sectores que estarán temporalmente sin agua se encuentran Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny y Santander.

También se verán afectados sectores de Nelson Mandela, como Primavera, Villa Andrea, Las Vegas, Francisco de Paula I y II, La Conquista, Virgen del Carmen, Villa Gloria, 7 de Diciembre, Belén, Andrés Pastrana, 18 de Enero, El Millo, Las Colinas y Los Pinos, entre otros.

En total, la suspensión alcanzará más de 100 barrios de Cartagena, mientras se ejecutan las obras para reforzar la infraestructura del acueducto y mejorar la distribución del agua en la ciudad.

Para llevar a cabo la intervención se desplegará un amplio operativo técnico con más de 200 trabajadores y contratistas, además de múltiples labores de mantenimiento en distintos componentes de la red de acueducto.

Aunque el corte puede generar incomodidades temporales para los residentes,

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable durante el periodo de suspensión del servicio, mientras se completan las obras programadas.

La empresa indicó que, una vez concluyan las labores técnicas, el servicio comenzará a restablecerse gradualmente.