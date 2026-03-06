Cartagena abre 15.200 vacantes de empleo: así puede aplicar

Según el informe de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 del programa Cartagena Cómo Vamos, el 52 % de los habitantes de la ciudad ha enfrentado algún tipo de barrera para encontrar trabajo. Entre las más frecuentes se encuentran la falta de una red de contactos (16 %) y la falta de experiencia frente a los años solicitados (11 %).

En medio de este panorama, actualmente se han abierto más de 15 mil vacantes en la capital del Bolívar, una oportunidad para quienes buscan vincularse al mercado laboral y ampliar sus opciones de empleo.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Gestor inversiones y gestión patrimonial

Empresa: Protección

Salario: $ 8.000.000

Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento asignados y potenciales, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes.

Responsabilidades:

Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado.

Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias.

Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio.

Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.

Desarrollar el modelo de la asesoría experta y planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos.

Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.

Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reaseoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 2 años en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales.

Conocimientos en matemáticas financieras, mercado de capitales e instrumentos financieros y mercados de valores.

Estar certificado ante AMV como asesor financiero.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de gestión humana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para alinear las estrategias de talento con los objetivos generales de la empresa, facilitando el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de gestión del talento alineadas con los objetivos de la empresa.

Liderar el equipo de recursos humanos para garantizar procesos eficientes y efectivos.

Promover un ambiente laboral positivo y productivo.

Coordinar programas de desarrollo y capacitación para el personal.

Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de recursos humanos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Psicología o áreas afines.

Experiencia comprobada como jefe de gestión humana o en roles como director de recursos humanos o gerente de recursos humanos.

Conocimiento en desarrollo organizacional y gestión del talento.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y en constante cambio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes de empleo en Colombia con contratación inmediata: aplique gratis aquí

Técnico de instalaciones eléctricas

Empresa: Puerto de Cartagena

Salario: A convenir

Su misión en el rol será mantener las redes eléctricas en óptimas condiciones, asegurando un suministro de energía confiable en todas las áreas de la organización.

Requerimientos:

Estudios tecnológicos en Electricidad Industrial.

Experiencia superior a 2 años en electricidad industrial.

Conocimientos en circuitos eléctricos en baja y media tensión, mantenimiento de transformadores, subestaciones eléctricas y operación de UPS.

Disponibilidad para trabajar de manera presencial y realizar turnos rotativos que permitan garantizar el flujo continuo de las operaciones.

Estar dispuesto a aprender, ser flexible en la adaptación a los cambios, así como buscar la forma más rápida y eficiente de solucionar un problema, siempre orientados a la seguridad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Maestro de obra

Empresa: Constructora Bolivar

Salario: A convenir

Como parte fundamental del equipo, su rol será garantizar la calidad y la satisfacción del cliente mediante una adecuada supervisión del personal y los procesos de construcción.

Responsabilidades:

Supervisar todos los procesos constructivos en el sitio de obra.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Coordinar y liderar al personal en el sitio de construcción.

Asegurar que los proyectos se completen dentro del tiempo y presupuesto establecidos.

Comunicar de manera efectiva con otros departamentos y con el cliente para garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia demostrada como maestro de obra, supervisor de obras en proyectos de construcción multifamiliar.

Conocimiento profundo en mampostería y acabados.

Habilidad para liderar y coordinar equipos de trabajo.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los plazos establecidos.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Tener COPNIA.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si es un especialista en ventas apasionado por transformar espacios y brindar experiencias excepcionales a los clientes, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Conectar con clientes para ofrecer soluciones personalizadas.

Impulsar las ventas mediante la identificación de oportunidades de negocio.

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Colaborar con el equipo para cumplir con los objetivos de ventas.

Mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y productos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como vendedor o en roles similares.

Habilidades demostradas en negociación y cierre de ventas.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Pasión por la decoración y la transformación de espacios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.