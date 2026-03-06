EMPLEO

Cartagena abre 15.200 vacantes de empleo: así puede aplicar

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

6 de marzo de 2026, 4:22 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta
Gran convocatoria laboral abierta Foto: Getty Images

Según el informe de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 del programa Cartagena Cómo Vamos, el 52 % de los habitantes de la ciudad ha enfrentado algún tipo de barrera para encontrar trabajo. Entre las más frecuentes se encuentran la falta de una red de contactos (16 %) y la falta de experiencia frente a los años solicitados (11 %).

En medio de este panorama, actualmente se han abierto más de 15 mil vacantes en la capital del Bolívar, una oportunidad para quienes buscan vincularse al mercado laboral y ampliar sus opciones de empleo.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
  3. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

Finanzas

Trabajo sí hay en Soacha: conozca las vacantes disponibles esta semana

Finanzas

Vacantes de empleo en Colombia con contratación inmediata: aplique gratis aquí

Finanzas

Oportunidades de empleo en Cali: vacantes abiertas en distintos sectores

Consumo inteligente

Miles de jóvenes recibirán dinero de Prosperidad Social: cuándo se girará y más dudas del beneficio

Consumo inteligente

D1 lanza atractivo producto para el hogar que cambiará por completo su forma de cocinar

Consumo inteligente

¿Cuál es la multa por vender o comprar alcohol durante la ley seca en las elecciones legislativas? Le contamos

Finanzas

Ofertas laborales para médicos en diferentes ciudades: postúlese gratis

Barranquilla

Así puede inscribirse al nuevo curso de Cartagena Sí Emprende para hacer crecer su negocio

Turismo

Estas son las tres ciudades que encabezan el Índice de Competitividad Turística de Colombia

Barranquilla

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Convertir ideas en realidad. Compañeros de trabajo mirando computador portátil, oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Gestor inversiones y gestión patrimonial

Empresa: Protección

Salario: $ 8.000.000

Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento asignados y potenciales, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes.

Responsabilidades:

  • Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado.
  • Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias.
  • Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio.
  • Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.
  • Desarrollar el modelo de la asesoría experta y planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos.
  • Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.
  • Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reaseoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 2 años en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales.
  • Conocimientos en matemáticas financieras, mercado de capitales e instrumentos financieros y mercados de valores.
  • Estar certificado ante AMV como asesor financiero.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de gestión humana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para alinear las estrategias de talento con los objetivos generales de la empresa, facilitando el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de gestión del talento alineadas con los objetivos de la empresa.
  • Liderar el equipo de recursos humanos para garantizar procesos eficientes y efectivos.
  • Promover un ambiente laboral positivo y productivo.
  • Coordinar programas de desarrollo y capacitación para el personal.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de recursos humanos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración, Psicología o áreas afines.
  • Experiencia comprobada como jefe de gestión humana o en roles como director de recursos humanos o gerente de recursos humanos.
  • Conocimiento en desarrollo organizacional y gestión del talento.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y en constante cambio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes de empleo en Colombia con contratación inmediata: aplique gratis aquí

Técnico de instalaciones eléctricas

Empresa: Puerto de Cartagena

Salario: A convenir

Su misión en el rol será mantener las redes eléctricas en óptimas condiciones, asegurando un suministro de energía confiable en todas las áreas de la organización.

Requerimientos:

  • Estudios tecnológicos en Electricidad Industrial.
  • Experiencia superior a 2 años en electricidad industrial.
  • Conocimientos en circuitos eléctricos en baja y media tensión, mantenimiento de transformadores, subestaciones eléctricas y operación de UPS.
  • Disponibilidad para trabajar de manera presencial y realizar turnos rotativos que permitan garantizar el flujo continuo de las operaciones.
  • Estar dispuesto a aprender, ser flexible en la adaptación a los cambios, así como buscar la forma más rápida y eficiente de solucionar un problema, siempre orientados a la seguridad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Maestro de obra

Empresa: Constructora Bolivar

Salario: A convenir

Como parte fundamental del equipo, su rol será garantizar la calidad y la satisfacción del cliente mediante una adecuada supervisión del personal y los procesos de construcción.

Responsabilidades:

  • Supervisar todos los procesos constructivos en el sitio de obra.
  • Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
  • Coordinar y liderar al personal en el sitio de construcción.
  • Asegurar que los proyectos se completen dentro del tiempo y presupuesto establecidos.
  • Comunicar de manera efectiva con otros departamentos y con el cliente para garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia demostrada como maestro de obra, supervisor de obras en proyectos de construcción multifamiliar.
  • Conocimiento profundo en mampostería y acabados.
  • Habilidad para liderar y coordinar equipos de trabajo.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los plazos establecidos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
  • Tener COPNIA.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si es un especialista en ventas apasionado por transformar espacios y brindar experiencias excepcionales a los clientes, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Conectar con clientes para ofrecer soluciones personalizadas.
  • Impulsar las ventas mediante la identificación de oportunidades de negocio.
  • Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes.
  • Colaborar con el equipo para cumplir con los objetivos de ventas.
  • Mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y productos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como vendedor o en roles similares.
  • Habilidades demostradas en negociación y cierre de ventas.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
  • Pasión por la decoración y la transformación de espacios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Creativo Getty

Trabajo sí hay en Soacha: conozca las vacantes disponibles esta semana

Creativo

Vacantes de empleo en Colombia con contratación inmediata: aplique gratis aquí

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.

Oportunidades de empleo en Cali: vacantes abiertas en distintos sectores

Salario Mínimo 2026

Miles de jóvenes recibirán dinero de Prosperidad Social: cuándo se girará y más dudas del beneficio

Largas flas en tiendas D1 por cuenta de ciudadanos que salieron masivamente a comprar.

D1 lanza atractivo producto para el hogar que cambiará por completo su forma de cocinar

Habrá medidas de ley seca para las elecciones del 8 de marzo

¿Cuál es la multa por vender o comprar alcohol durante la ley seca en las elecciones legislativas? Le contamos

x

Ofertas laborales para médicos en diferentes ciudades: postúlese gratis

En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores.

Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para aplicar hoy

Medellín Panoramica

Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

Noticias Destacadas