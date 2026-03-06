Cartagena abre 15.200 vacantes de empleo: así puede aplicar

Según el informe de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 del programa Cartagena Cómo Vamos, el 52 % de los habitantes de la ciudad ha enfrentado algún tipo de barrera para encontrar trabajo. Entre las más frecuentes se encuentran la falta de una red de contactos (16 %) y la falta de experiencia frente a los años solicitados (11 %).
En medio de este panorama, actualmente se han abierto más de 15 mil vacantes en la capital del Bolívar, una oportunidad para quienes buscan vincularse al mercado laboral y ampliar sus opciones de empleo.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas.
Gestor inversiones y gestión patrimonial
Empresa: Protección
Salario: $ 8.000.000
Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento asignados y potenciales, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes.
Responsabilidades:
- Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado.
- Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias.
- Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio.
- Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.
- Desarrollar el modelo de la asesoría experta y planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos.
- Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.
- Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reaseoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 2 años en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales.
- Conocimientos en matemáticas financieras, mercado de capitales e instrumentos financieros y mercados de valores.
- Estar certificado ante AMV como asesor financiero.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Jefe de gestión humana
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Este rol es fundamental para alinear las estrategias de talento con los objetivos generales de la empresa, facilitando el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de gestión del talento alineadas con los objetivos de la empresa.
- Liderar el equipo de recursos humanos para garantizar procesos eficientes y efectivos.
- Promover un ambiente laboral positivo y productivo.
- Coordinar programas de desarrollo y capacitación para el personal.
- Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de recursos humanos.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Psicología o áreas afines.
- Experiencia comprobada como jefe de gestión humana o en roles como director de recursos humanos o gerente de recursos humanos.
- Conocimiento en desarrollo organizacional y gestión del talento.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y en constante cambio.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Técnico de instalaciones eléctricas
Empresa: Puerto de Cartagena
Salario: A convenir
Su misión en el rol será mantener las redes eléctricas en óptimas condiciones, asegurando un suministro de energía confiable en todas las áreas de la organización.
Requerimientos:
- Estudios tecnológicos en Electricidad Industrial.
- Experiencia superior a 2 años en electricidad industrial.
- Conocimientos en circuitos eléctricos en baja y media tensión, mantenimiento de transformadores, subestaciones eléctricas y operación de UPS.
- Disponibilidad para trabajar de manera presencial y realizar turnos rotativos que permitan garantizar el flujo continuo de las operaciones.
- Estar dispuesto a aprender, ser flexible en la adaptación a los cambios, así como buscar la forma más rápida y eficiente de solucionar un problema, siempre orientados a la seguridad.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Maestro de obra
Empresa: Constructora Bolivar
Salario: A convenir
Como parte fundamental del equipo, su rol será garantizar la calidad y la satisfacción del cliente mediante una adecuada supervisión del personal y los procesos de construcción.
Responsabilidades:
- Supervisar todos los procesos constructivos en el sitio de obra.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
- Coordinar y liderar al personal en el sitio de construcción.
- Asegurar que los proyectos se completen dentro del tiempo y presupuesto establecidos.
- Comunicar de manera efectiva con otros departamentos y con el cliente para garantizar la satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Experiencia demostrada como maestro de obra, supervisor de obras en proyectos de construcción multifamiliar.
- Conocimiento profundo en mampostería y acabados.
- Habilidad para liderar y coordinar equipos de trabajo.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los plazos establecidos.
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
- Tener COPNIA.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Vendedor
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Si es un especialista en ventas apasionado por transformar espacios y brindar experiencias excepcionales a los clientes, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Conectar con clientes para ofrecer soluciones personalizadas.
- Impulsar las ventas mediante la identificación de oportunidades de negocio.
- Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes.
- Colaborar con el equipo para cumplir con los objetivos de ventas.
- Mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y productos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como vendedor o en roles similares.
- Habilidades demostradas en negociación y cierre de ventas.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
- Pasión por la decoración y la transformación de espacios.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.