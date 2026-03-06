Vacantes de empleo en Colombia con contratación inmediata: aplique gratis aquí

Las oportunidades laborales con contratación inmediata se han convertido en una alternativa para quienes buscan vincularse rápidamente al mercado laboral. Este tipo de convocatorias responde a procesos de selección que requieren cubrir vacantes en corto tiempo y permiten a los candidatos avanzar con mayor agilidad en las etapas de reclutamiento. Actualmente, en el país hay más de 60 mil ofertas abiertas bajo esta modalidad.

Consejos para los candidatos

Antes de postularse, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de cada convocatoria y mantener la hoja de vida actualizada. También es importante verificar los datos de contacto y preparar con anticipación la información necesaria para avanzar con rapidez en el proceso de selección.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como administración, ingeniería, salud, logística, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Administrador punto de venta – Bogotá D.C.

Empresa: Parmessano

Salario: $ 2.645.416

Si es un líder motivado, apasionado por la gastronomía y con un historial comprobado en la gestión exitosa de restaurantes, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las operaciones diarias del restaurante asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.

Capacitar y supervisar al personal del restaurante.

Gestionar los presupuestos y gastos del restaurante asegurando una gestión financiera efectiva.

Mantener relaciones sólidas con los proveedores y garantizar el abastecimiento adecuado de productos y suministros.

Resolver conflictos y asegurar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Mantener altos estándares de limpieza e higiene en el restaurante.

Garantizar la satisfacción del cliente y manejar cualquier problema o queja de manera efectiva.

Requerimientos:

Experiencia previa trabajando en restaurantes de Medellín/Bogotá.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para coordinar múltiples áreas del restaurante: operaciones personal atención al cliente.

Conocimientos sólidos de gestión financiera y presupuestos.

Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones acertadas rápidamente.

Orientado al servicio al cliente con capacidad para resolver problemas.

Habilidades organizativas para trabajar eficientemente individualmente o en equipo.

Flexibilidad para trabajar horarios variables: noches fines de semana días festivos.

Analista ambiental – Barranquilla

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Este rol es crucial para el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la empresa y ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente en un entorno que valora la innovación y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

Coordinar la ejecución de los programas ambientales.

Asegurar el cumplimiento de normativas ambientales vigentes.

Desarrollar estrategias para minimizar impactos negativos.

Colaborar con otros departamentos para integrar prácticas sostenibles.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Ambiental o afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista ambiental o roles similares.

Conocimiento en normativas ambientales y sostenibilidad.

Habilidades para coordinar y liderar proyectos ambientales.

Regente de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Medipiel busca personas comprometidas con la salud y el bienestar, con vocación de servicio y sentido ético, que disfruten orientar desde el conocimiento técnico y contribuir a una experiencia segura y humana para los consumidores.

Responsabilidades:

Representación técnica de la droguería ante los entes de control.

Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la operación farmacéutica.

Brindar asesoría profesional a los clientes sobre medicamentos y productos de la droguería.

Garantizar el adecuado manejo, almacenamiento y dispensación de los medicamentos.

Realizar el control y seguimiento del inventario físico asignado.

Registrar y verificar diariamente las condiciones de temperatura y humedad según la normativa.

Custodiar de manera responsable el dinero y el inventario.

Realizar el manejo del sistema POS.

Participar en espacios de capacitación y evaluación.

Cumplir con el horario asignado de acuerdo con la operación del punto.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) en regencia de farmacia, contar con ReTHUS y resolución vigente.

Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo de sistemas POS y comerciales.

Experiencia en ventas cruzadas, atención al cliente y manejo de inventarios.

Ejecutivo de prospección comercial – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Si le motiva el ambiente B2B y tiene pasión por la tecnología, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.

Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.

Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.

Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.

Conocimiento en el uso de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

Operador(a) conductor(a) doble troque – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

Terpel busca un(a) operador(a) conductor(a) de combustible que se encargue de transportar y suministrar combustible a equipos autorizados, asegurando el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad.

Responsabilidades:

Transportar y suministrar combustible a equipos autorizados.

Cumplir con normas y estándares de seguridad para conducción y entrega de productos.

Realizar manejo defensivo en áreas industriales.

Utilizar las rutas autorizadas por el cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

1 año de experiencia como conductor de vehículos pesados.

Certificación en transporte de materias peligrosas.

Licencia de conducción de quinta o sexta categoría (C2/C3).

