Hallan cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel, profesor que había sido reportado como desaparecido en Bogotá

En las instalaciones de Medicina Legal permanece este lunes, 25 de mayo, el cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel Garzón, docente que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo en el barrio Gran Colombiano, localidad de Kennedy, en Bogotá.

Sobre Ángel se estableció que tenía 31 años y era docente de informática y robótica del Colegio Santiago de Las Atalayas de Bosa.

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Además, en sus ratos libres prestaba servicios de transporte por aplicaciones.

Precisamente, en las últimas horas, la comunidad de Bosa había realizado un plantón para exigirle a las autoridades que por favor dieran con el paradero del profesor.

Martha Garzón, había dicho que su hijo había salido del colegio en el que enseñaba y se dirigió a un gimnasio, el pasado 20 de mayo. Desde ahí, perdió cualquier rastro de él.

“El último contacto que tengo fue por WhatsApp a las 6:15 p. m, donde me indicó que estaba en el gimnasio. 11:30 p. m. más o menos [Del miércoles 20 de mayo] y él nunca me contestó el WhatsApp, y a la 1:00 a. m. que lo llamé, ya no había conexión de celular“, dijo Garzón en Cablenoticias, antes que su cuerpo fuera encontrado sin vida.

Por el momento, se desconocen las causas puntuales de la muerte del profesor. Por lo tanto, la familia del joven está a la espera que se revele el dictamen de Medicina Legal.

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Por último, desde la Fiscalía informaron que el el caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, con el fin de identificar a los presuntos responsables.

“Desde el pasado 20 de mayo que se conoció la desaparición del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, en la localidad de Kennedy en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y puso en marcha todas las actividades de policía judicial respectivas. Como parte de la investigación en las últimas horas se ubicó un cuerpo en Kennedy que tras el dictamen preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal correspondería al del profesor”, agregaron desde la Fiscalía.