Inquilinos habrían asesinado al dueño de una casa por cobrarles el arriendo: familia habló y contó todo lo que pasó en Soacha

Los actos de intolerancia siguen acabando con la vida de personas en Colombia, como ocurrió en las últimas horas en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Al parecer, todo ocurrió por el cobro del arriendo.

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La víctima fue identificado como Jonathan Steven Vega, de 33 años de edad, por lo que ahora su familia exige justicia.

De acuerdo con el medio City Tv, todo ocurrió el pasado fin de semana cuando el hombre se acercó hasta la vivienda de su propiedad para exigir el pago del dinero, ya que los que habitaban el sitio no estarían cumpliendo con lo pactado.

Poco a poco, según testimonios de allegados, la situación se fue poniendo tensa y se desató una discusión que, posteriormente, derivó en una agresión física en contra de la mencionada víctima.

La familia del homnbre está exigiendo justicia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al parecer, Vega fue atacado con un arma cortopunzante y hasta habría sido degollado, de acuerdo con el relato. Tras esto, la víctima salió de la vivienda y comenzó a caminar por la calle en busca de auxilio de las residentes de la zona y de sus familiares.

El hermano del hombre llegó al lugar y lo intentó auxiliar, pero ya había muerto en plena vía pública debido a la gravedad de las heridas que le ocasionaron.

“Mi hermano el que lo vio dijo que lo habían degollado porque era demasiada sangre la que botaba. (...) Ya cuando nosotros llegamos él estaba muerto”, comentó otro de los allegados de Vega a City Tv.

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Ante lo ocurrido, los familiares de la víctima le hicieron un llamado a las autoridades, especialmente a la Policía Nacional y a la Fiscalía, para que el caso no quede en la impunidad y los responsables paguen por haberle quitado al vida al hombre tras el reclamo por el pago del arriendo.

"Les pediríamos que por favor nos colaboraran y nos hicieran más pronto la investigación, porque esto no se puede quedar en la impunidad“, agregó la mujer.

Por el momento, ya se adelanta la recolección de pruebas y se están revisando las cámaras de seguridad para esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó en este hecho y dar con el paradero de los presuntos asesinos.