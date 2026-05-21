Hombre llevó a su novia al médico y terminó capturado: Policía se sorprendió al requisarlo e identificarlo

Lo que inició como una riña en un bar dejó una persona detenida después de que fuera al médico para llevar a su novia debido a las heridas que sufrió.

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Todo ocurrió en el sector de Chapinero, cuando un hombre y una mujer, que son pareja, estaban departiendo tranquilamente en el establecimiento comercial. Al poco tiempo, se desató una pelea con otras personas y la mujer terminó herida.

Ante esto, el sujeto la llevó hasta un centro médico, más específicamente, al Hospital Universitario San Ignacio. Allí, los trabajadores de la salud la atendieron y llegó la policía para verificar qué había pasado.

Por lo mismo, se acercaron hasta el hombre y le pidieron los papeles para saber su identidad, pero este no los quiso dar en un principio. Poco después, no tuvo otra opción que entregar el número de cédula y fue entonces cuando los uniformados se llevaron una gran sorpresa.

De acuerdo con Noticias Caracol, esta persona tenía una medida de casa por cárcel, portaba un brazalete en el tobillo y contaba con antecedentes judiciales. Debido al incumplimiento de la medida, de inmediato fue capturado.

“Al practicarle una requisa e identificarlo, se le halla un brazalete en uno de los tobillos. Esto inmediatamente llama la atención de nuestros uniformados, se verifica y se trata de una persona que está cumpliendo condena por el delito de homicidio agravado”, indicó el teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de inspección de la Policía.

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Esta pena, según el oficial, la estaría pagando desde hace varios años, pero pese a esto se evadió de la vivienda en la que estaba y, además, protagonizó esta riña.

Esta no fue la única sorpresa que tuvieron los agentes esa noche, ya que también verificaron la identidad de la mujer herida y encontraron que también contaba con antecedentes judiciales.

“Se hace la verificación y esta persona presenta anotaciones por el delito de hurto ya en meses anteriores”, agregó el teniente coronel Chávez.