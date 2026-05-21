Fuerte accidente de tránsito en Bogotá deja un muerto esta mañana de jueves 21 de mayo: así ocurrió todo

Los accidentes de tránsito en Bogotá siguen cobrando vidas, en su mayoría de motociclistas. A propósito, esta mañana de jueves, 21 de mayo, se presentó un siniestro vial en la localidad de Fontibón.

El hecho se presentó puntualmente entre una tractomula y un motociclista, en la av. Centenario con carrera 106, sentido occidente-oriente.

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En dicho accidente, que se presentó a las 5 de la mañana, murió en el lugar el conductor de la motocicleta. Tras lo anterior, al sitio arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

“Finalizan labores de criminalística. Se retiran los vehículos involucrados y se habilita el corredor calle 13 al oriente. @BogotaTransito y @SectorMovilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, informaron desde la Secretaría de Movilidad, siendo las 8:47 de la mañana.

[05:26 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y motociclista en la Av. Centenario con carrera 106, sentido occidente-oriente. Se asignada unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/WEOrjMz0wn — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 21, 2026

Vale destacar que, durante la mañana de este jueves 21 de mayo, desde la Secretaría de Movilidad han reportado otros accidentes en la ciudad.

“Siniestro vial en la localidad de Puente Aranda, entre tractocamión y automóvil en la calle 15 con carrera 50. Siniestro vial en la localidad Usaquén, entre tractocamión y automóvil en la Autopista Norte con calle 192, sentido sur-norte. Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre automóvil y motociclista en la av. El Dorado con carrera 85, sentido occidente-oriente”, se informó en los más recientes reportes de movilidad.

Un reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad indicó que, desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, fallecieron 162 personas en accidentes en las vías de la capital.

Según dicha cifra, ello representó un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

Esas cifras también revelaron que los peatones más afectados son los adultos mayores, lo que evidenció que las personas en estado de vulnerabilidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de accidentes fatales.