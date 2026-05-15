Grave accidente de tránsito en Bogotá esta mañana de viernes 15 de mayo: reportan un muerto

Los accidentes de tránsito en Bogotá siguen dejando víctimas fatales, en su mayoría motociclistas. Precisamente, esta mañana de viernes 15 de mayo se reportó un siniestro vial que dejó un muerto.

El grave accidente se registró en la NQS con calle 47, sentido sur-norte, e involucró a un camión y un motociclista. Este último murió en el lugar del siniestro.

Mañana de graves accidentes en Bogotá: reportan dos muertos este martes

Luego, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita establecer responsabilidades.

“Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la NQS con calle 47. @BogotaTransito lamenta este siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida”, indicaron desde la Secretaría de Movilidad, una vez terminaron las labores de levantamiento del cuerpo del motociclista.

#GestiónDelTráfico



[08:00 a.m.] #AEstaHora | Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la NQS con calle 47.@BogotaTransito lamenta este siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/gIYIsYm7Df pic.twitter.com/dM17RCN11n — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 15, 2026

Y no ha sido el único accidente que se ha registrado esta mañana de viernes. En la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 137, dos motociclistas se chocaron, debiendo ser trasladados de urgencia a un centro hospitalario.

Luego, desde la Secretaría de Movilidad reportaron otro accidente en la avenida carrera 68 con calle 18 sur, entre un ciclista y un taxi.

“Siniestro entre camión y ciclista, en la localidad de Engativá, en la avenida Boyacá con avenida Mutis, sentido norte-sur. Grupo Guía en el punto. Ambulancia asignada. Siniestro entre camioneta y motociclista, en la localidad de Kennedy, en la avenida Américas con carrera 78C, sentido occidente-oriente”, informó Movilidad sobre otros dos accidentes en la ciudad esta mañana de viernes.

Un reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad indicó que, desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, fallecieron 162 personas en accidentes en las vías de la capital.

Según dicha cifra, ello representó un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

Esas cifras también revelaron que los peatones más afectados son los adultos mayores, lo que evidenció que las personas en estado de vulnerabilidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de accidentes fatales.