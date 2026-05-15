Aparece testigo que vio lo que pasó con Yulixa Toloza tras salir de supuesta clínica estética: contó detalle clave

Sigue siendo un misterio qué fue lo que pasó con Yulixa Toloza, la mujer que desapareció después de hacerse una cirugía estética en una supuesta clínica ubicada en el barrio Venecia, en Bogotá, y que no contaba con autorización para hacer estos procedimientos.

Imagen| Revelan últimos mensajes antes de la desaparición de Yulitza Toloza, tras liposucción

Según comentó una amiga, esta persona de 52 años se realizó una lipólisis laser el pasado miércoles y no se veía en buen estado, por lo que la dejaron en el sitio, que se conoce con el nombre de Beauty Laser, para que recibiera el respectivo cuidado.

Sin embargo, horas después volvieron al sitio y no encontraron a Yulixa, nadie les dio razón alguna de su paradero. Por lo mismo, ya completa varias horas desaparecidas, pese al esfuerzo que han hecho las autoridades.

En medio de la búsqueda, se conoció el testimonio, que fue citado por Blu Radio, de una persona que contó cómo sacaron a la mujer del centro estético.

Familiares no tienen información de la mujer de 52 años desde la noche de este miércoles 13 de mayo. Foto: Screenshot 'x'

Al parecer, todo ocurrió hacia las 7:24 de la noche y mientras que el testigo esperaba un bus del SITP en una de las paradas que está cercana a la supuesta clínica. "La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás“, dijo.

En un momento, según contó, los implicados habrían intentado meterla al baúl de un vehículo, pero desistieron de esta idea debido a los transeúntes que pasaban y que estaban observando la escena.

Por ello, finalmente la habrían sentado en la parte trasera del automotor y de esta forma se la habrían llevado. "Estaba demasiado blanca y los labios como morados“, explicó el testigo sobre el estado en el que vio a la mujer.

Pálida, sin poder respirar ni hablar bien: últimos videos de Yulitza Toloza antes de desaparecer tras procedimiento estético

Este testimonio podría ser clave para intentar ubicar a Toloza y saber qué fue lo que pasó con ella. Además, se suma a otra serie de pistas que ya están recolectando las autoridades para esclarecer el caso.

Otra dato importante es que, al parecer, la dueña del establecimiento en las últimas horas habría salido con menores de edad y unas maletas que supuestamente contenían dinero en efectivo.

Sumado a esto, esta persona también se habría llevado las grabaciones de las cámaras de seguridad del sitio con el objetivo de eliminar esta evidencia, que puede llegar a ser muy importante dentro del proceso.

Desaparecida tras cirugía estética: El rastro de Yulitza Toloza se perdió en Venecia Foto: @Marovaan

Otra detalle clave es un video que se conoció de Yulixa poco después de que se le practicara el procedimiento, allí se le ve en muy mal estado. Además, hay unos mensajes que supuestamente la mujer envió desde el celular, pero que son extraños y que levantan sospechas de que ella no fue la que los envió.

Por el momento, las autoridades siguen adelantando las respectivas investigaciones para intentar encontrar a la mujer y establecer con exactitud qué fue todo lo que ocurrió en este caso.