Momentos de pánico en Norte de Santander: bus escolar se volcó y dejó varios menores heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de Lourdes, Norte de Santander, luego de que un bus escolar terminara volcado a un costado de la vía mientras transportaba estudiantes.

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Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran el vehículo de color amarillo completamente de lado en medio de una zona boscosa, mientras transeúntes y organismos de emergencia intentaban auxiliar a los ocupantes.

Según la información conocida por las autoridades, el bus escolar llevaba cerca de 30 menores de edad y cubría la ruta hacia sus viviendas cuando ocurrió el aparatoso accidente.

De manera preliminar, las autoridades investigan una posible falla mecánica, pues el vehículo presuntamente se habría quedado sin frenos antes de terminar volcado a un costado de la carretera.

Asimismo, varios de los estudiantes heridos tuvieron que ser remitidos a centros médicos de mayor complejidad por la gravedad de las lesiones. Algunos menores presentan traumas moderados y permanecen bajo valoración especializada en clínicas de Cúcuta.

Otros estudiantes fueron trasladados al Hospital San Vicente de Gramalote, donde continúan recibiendo atención médica y permanecen bajo observación. Entretanto, los organismos de emergencia siguen monitoreando el estado de salud de los menores afectados mientras avanzan las investigaciones para esclarecer qué provocó el siniestro vial.

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El vehículo continúa en la zona del accidente mientras las autoridades realizan inspecciones técnicas y recopilan testimonios.

El hecho ha generado preocupación entre habitantes de la zona y padres de familia, mientras organismos de socorro continúan atendiendo la emergencia y verificando el estado de salud de los menores involucrados.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, exceso de velocidad o las condiciones de la vía.