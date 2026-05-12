Conmoción en el municipio de Girardot, Cundinamarca, tras la muerte de una mujer tras ser arrollada por un carro fúnebre que iba siguiendo.

Se trata de Bertha Córdoba Triana, de 60 años, quien estaba acompañando la exequias de un hombre que había muerto en un accidente de tránsito.

En momentos en que un grupo de personas acompañaban el cortejo fúnebre, el carro que transportaba el ataúd rodó en reversa mientras subía una pendiente en el barrio Alto del Bárbula, en el sector conocido como el empedrado.

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Además de Córdoba, varias personas más fueron arrolladas por el coche fúnebre, entre estas su hija y el yerno, quienes debieron ser trasladados de urgencia a un centro hospitalario.

Posteriormente, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar cabo el levantamiento del cuerpo de la mujer. Así mismo, las autoridades investigan si el coche fúnebre presentó una falla mecánica o se trató de un error humano.

A propósito del caso anterior, el pasado 3 de mayo, en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, un hombre murió en momentos en que cantaba en un culto religioso, el pasado fin de semana.

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En un video que SEMANA decide no publicar y que se volvió popular en redes sociales, se puede ver el momento en que un hombre mayor llamado Rodrigo Velandia estaba cantando frente a un grupo de personas y se cayó, mientras algunos asistentes intentaban ayudarlo.

Sin embargo, medios locales aseguran que, mientras algunas personas trataban de ayudarlo, este ya no presentaba signos vitales. Se dice que Velandia tuvo un infarto, pero serán las autoridades las que determinarán las causas de su muerte.

Sobre Velandia se estableció que era reconocido en Fortul por su labor como taxista y vivía en el barrio Ramírez.

El concejal de Fortul, Daniel Quiroga Pardo, lamentó a través de redes sociales la muerte de Velandia, a quien describió como una excelente persona que trabajó durante varios años en el transporte público del municipio de Fortul.