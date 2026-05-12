Mañana de graves accidentes en Bogotá: reportan dos muertos este martes

Dos graves accidentes en Bogotá, esta mañana de martes, 12 de mayo, dejan dos motociclistas muertos.

En la Av. Américas con carrera 79F, sentido occidente - oriente, localidad Kennedy, un choque entre un bus del Sitp y un motociclista dejó un fallecido.

“Inician labores de investigación en la Av. Américas con carrera 79F, sentido occidente - oriente. Rutas alternas: Av. Guayacanes, Av. Centenario, Av. Cali, Av. Boyacá. Grupo Guía, agentes civiles, Tránsito y criminalística en el punto”, informaron desde la Secretaría de Movilidad.

Movilidad en Bogotá este martes 12 de mayo: segundo accidente fatal de la mañana genera caos en la Av. Suba

El otro accidente se presentó entre un motociclista y bus de TrasnMilenio en la Av. Suba con calle 90, sentido norte - sur, en la localidad de Barrios Unidos.

Tras el fuerte choque en la Av. Suba con calle 90, un motociclista murió y su acompañante resultó herida. Por lo tanto, en el lugar hacen presencia unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Por ese fatal accidente, las autoridades de Tránsito piden a los conductores tomar vías alternas como la Av. Boyacá, Av. Carrera 68 y la Autopista Norte.

Un reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad indicó que, desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, fallecieron 162 personas en accidentes en las vías de la capital.

Grave accidente en la avenida El Dorado, en Bogotá, deja una persona muerta

Según dicha cifra, ello representó un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

Esas cifras también revelaron que los peatones más afectados son los adultos mayores, lo que evidenció que las personas en estado de vulnerabilidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas en accidentes fatales.

La Secretaría de Movilidad, a su vez, encontró quela mayoría de las fatalidades ocurren los días martes y miércoles. Un 15 % de ellas tuvo lugar entre las 10 de la noche y las 12 de la madrugada.