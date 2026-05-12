Ladrones hicieron millonario robo en Cajicá y el ‘delator’ iba en el carro en el que huyeron: Esta es la historia

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe a la delincuencia en las últimas horas a una banda que había llevado a cabo un millonario robo en el vecino municipio de Cajicá, lejos de imaginarse que el ‘delator’ iba en el mismo carro que minutos antes se habían hurtado: un GPS.

Según las autoridades, varios ladrones ingresaron a una vivienda y robaron un vehículo, así como varios elementos tecnológicos como un televisor, un videobeam, un computador portátil y una impresora 3D.

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El teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos, indicó que el propietario de la vivienda, al percatarse del robo, avisó a las autoridades.

Así mismo, la víctima le dijo a los policías que su carro, el que minutos antes había sido hurtado, tenía GPS. Inmediatamente, el automotor fue rastreado, siendo localizado en el barrio 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos.

Una vez la Policía llegó al lugar, varias personas que estaban allí se dieron a la fuga, siendo tan solo capturado un hombre de 28 años por el delito de hurto.

“Al llegar al lugar se observaron varias personas, quienes al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida. En la oportuna reacción se logró la captura de un hombre”, recalcó el oficial Moreno.

El hurto de un vehículo y objetos de valor en el municipio de Cajicá terminó con la captura de un hombre que llegó hasta el barrio 12 de Octubre en su intento de ocultarse.



Fue gracias a la denuncia ciudadana, el rastreo satelital y la reacción policial que se frustró su huida. pic.twitter.com/vyZNIitYse — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 12, 2026

Además del carro, los policías lograron recuperar los elementos hurtados, avaluados en cerca de $100 millones de pesos.

En medio del operativo, las autoridades también incautaron 1 arma traumática, así como un segundo vehículo que habría sido utilizado, al parecer, para cometer ese hecho delictivo en Cajicá.

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“El capturado y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente”, destacó el teniente coronel Moreno.

Por último, la Policía Nacional informó que en lo corrido de 2026 en Bogotá ha logrado la captura de 12.833 personas por diferentes delitos y en el hurto de vehículos se tiene una reducción del 29 %, con 321 casos menos en comparación con 2025.