Cayó ‘La encomienda’, peligrosa banda que estafaba con falsas encomiendas internacionales: así perfilaban a sus víctimas

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe a ‘La encomienda’, banda delincuencial que se dedicaba a robar a través de extorsiones orientadas a falsas encomiendas internacionales.

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“De acuerdo a lo que se pudo establecer, estas personas perfilaban a través de diferentes redes sociales a las víctimas, en su gran mayoría adultos mayores, donde analizaban los contactos y su entorno social. Asimismo, identificaban a familiares y amigos en el extranjero para suplantar su identidad y luego establecer comunicación manifestando su supuesta intención de regresar al país o el envío de una encomienda con regalos", indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Desarticulada 'La Encomienda', red criminal que estafaba a través de falsas encomiendas internacionales.



Seis personas que suplantaban familiares con perfiles falsos en redes sociales para exigirle a adultos mayores dinero con engaños.



Se les atribuyen al menos 11 víctimas. pic.twitter.com/WIJWvXrmsD — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 22, 2026

Sobre el ‘modus operandi’ de la banda criminal ‘La encomienda’, las autoridades también indicaron que sus presuntos integrantes contactaban a sus víctimas haciéndose personas haciéndose pasar por falsos funcionarios públicos de la Dian o la Policía Fiscal y Aduanera, donde manifestaban supuestas irregularidades en las encomiendas (sobrepeso y contenido ilegal). “Con esto generaban presión a las víctimas para que accedieran a las pretensiones económicas que oscilaban entre 1 millón y hasta 300 millones de pesos”, resaltaron.

La Policía informó que este golpe fue propinado a través del Grupo de Acción Unificada por la Liberación Personal (Gaula), en articulación con la Fiscalía General de la Nación, luego de 24 meses de investigación en el que recopilaron material probatorio que incluyó búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas, análisis en entidades bancarias y análisis de llamadas telefónicas.

En los operativos fueron capturados cuatro hombres y dos mujeres en Bogotá y Soacha.

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“En la localidad de Rafael Uribe y el municipio de Soacha, se logró la captura de estas personas mediante orden judicial, donde les fueron incautados 5 dispositivos móviles. Asimismo, estas personas registran anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto, estafa, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes; De igual manera, se les atribuyen al menos 11 víctimas y con este resultado operativo afectamos las rentas criminales de este grupo delincuencial en cerca de 80 millones de pesos mensuales”, agregaron.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá destacaron que, en lo corrido del año 2026, han logrado una reducción del 24 % en el delito de extorsión, con 143 casos menos en comparación con el 2025.