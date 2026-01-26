Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Este lunes, 26 de enero, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de siete personas de nacionalidad extranjera, vinculadas a la estructura delincuencial Los Satanás, con injerencia en las localidades de Kennedy y Bosa.
“Entre los capturados se encuentra alias Bill, encargado de coordinar los ataques, armamento y transporte; alias Yefry, laboraba en la recicladora afectada y suministraba información detallada sobre las víctimas; así como alias Masacre y Diablo, responsables de los homicidios, las lesiones y la intimidación mediante el uso de artefactos explosivos. Además, se pudo establecer que alias Ricardo, Dervis y Carlos eran los encargados de grabar los videos de los establecimientos, los cuales posteriormente eran enviados a los demás integrantes de esta estructura criminal“, detalló la Policía Metropolitana de Bogotá.
La captura de los presuntos delincuentes se llevó a cabo tras ocho diligencias de allanamiento y registro adelantadas en las localidades de Bosa y Kennedy.
De acuerdo con las autoridades, en medio de los allanamientos incautaron cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, 10 teléfonos celulares, 37 cartuchos, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas empleadas para la comisión de los atentados.
“Esta estructura criminal intimidaba de manera sistemática al sector comercial de Kennedy y Bosa mediante ataques sicariales, disparos contra establecimientos y amenazas directas. Su modus operandi consistía en grabar videos al interior y exterior de los negocios, los cuales eran enviados a las víctimas a través de plataformas de mensajería instantánea, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo millonarias sumas de dinero, bajo amenazas contra la vida e integridad de comerciantes y sus familias”, agregaron.
Desde la Metropolitana de Bogotá destacaron que, tras dicho golpe a la banda Los Satanás, se afectaron las rentas criminales de esta organización en cerca de 200 millones de pesos mensuales.
A la banda Los Satanás, las autoridades le atribuyen cuatro atentados en Bogotá que dejaron dos personas fallecidas y cinco lesionadas.
Dichos hechos criminales en Bogotá son los que describe a continuación la Policía:
- 23 de diciembre de 2025: extorsión a una recicladora en Bosa, donde exigían 60 millones de pesos. En este hecho fue asesinado el yerno de la propietaria.
- 8 de enero de 2026: disparos contra la fachada de un lavadero en la localidad de Puente Aranda, con exigencias de 20 millones de pesos.
- 12 de enero de 2026: ataque armado contra un Fruver de Bosa, con exigencias de 15 millones de pesos, que dejó una persona asesinada y dos lesionadas.
- 13 de enero de 2026: atentado contra un establecimiento de comidas rápidas en Bosa, con exigencias de 70 millones de pesos, dos personas heridas por arma de fuego.