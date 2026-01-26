Bogotá

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Los presuntos criminales fueron capturados en las localidades de Bosa y Kennedy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
26 de enero de 2026, 3:43 p. m.
Los capturados de la banda Los Satanás
Los capturados de la banda Los Satanás Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Este lunes, 26 de enero, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de siete personas de nacionalidad extranjera, vinculadas a la estructura delincuencial Los Satanás, con injerencia en las localidades de Kennedy y Bosa.

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

“Entre los capturados se encuentra alias Bill, encargado de coordinar los ataques, armamento y transporte; alias Yefry, laboraba en la recicladora afectada y suministraba información detallada sobre las víctimas; así como alias Masacre y Diablo, responsables de los homicidios, las lesiones y la intimidación mediante el uso de artefactos explosivos. Además, se pudo establecer que alias Ricardo, Dervis y Carlos eran los encargados de grabar los videos de los establecimientos, los cuales posteriormente eran enviados a los demás integrantes de esta estructura criminal“, detalló la Policía Metropolitana de Bogotá.

La captura de los presuntos delincuentes se llevó a cabo tras ocho diligencias de allanamiento y registro adelantadas en las localidades de Bosa y Kennedy.

De acuerdo con las autoridades, en medio de los allanamientos incautaron cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, 10 teléfonos celulares, 37 cartuchos, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas empleadas para la comisión de los atentados.

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

Bogotá

Identifican a hombre que habría asesinado a su hijo y después se quitó la vida en Bogotá: habla familiar y revela delicado detalle

Bogotá

Tragedia en Bogotá: niño de 9 años, reportado como desaparecido, fue asesinado al parecer por su padre, quien también murió

Bogotá

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

Bogotá

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Bogotá

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Barranquilla

“Me tuve que parar firme”: alcalde Char se vuelve a pronunciar por el traslado de criminales a cárceles de Barranquilla

Barranquilla

¿Polémicos diálogos de Gobierno Petro con temidas bandas criminales en Barranquilla en crisis? Este es el panorama

Barranquilla

Procuraduría anuncia que vigilará proceso de un eventual traslado de peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

El material hallado por las autoridades en los allanamientos a los presuntos integrantes de la banda Los Satanás.
El material hallado por las autoridades en los allanamientos a los presuntos integrantes de la banda Los Satanás. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Esta estructura criminal intimidaba de manera sistemática al sector comercial de Kennedy y Bosa mediante ataques sicariales, disparos contra establecimientos y amenazas directas. Su modus operandi consistía en grabar videos al interior y exterior de los negocios, los cuales eran enviados a las víctimas a través de plataformas de mensajería instantánea, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo millonarias sumas de dinero, bajo amenazas contra la vida e integridad de comerciantes y sus familias”, agregaron.

Desde la Metropolitana de Bogotá destacaron que, tras dicho golpe a la banda Los Satanás, se afectaron las rentas criminales de esta organización en cerca de 200 millones de pesos mensuales.

A la banda Los Satanás, las autoridades le atribuyen cuatro atentados en Bogotá que dejaron dos personas fallecidas y cinco lesionadas.

Dichos hechos criminales en Bogotá son los que describe a continuación la Policía:

  • 23 de diciembre de 2025: extorsión a una recicladora en Bosa, donde exigían 60 millones de pesos. En este hecho fue asesinado el yerno de la propietaria.
  • 8 de enero de 2026: disparos contra la fachada de un lavadero en la localidad de Puente Aranda, con exigencias de 20 millones de pesos.
  • 12 de enero de 2026: ataque armado contra un Fruver de Bosa, con exigencias de 15 millones de pesos, que dejó una persona asesinada y dos lesionadas.
  • 13 de enero de 2026: atentado contra un establecimiento de comidas rápidas en Bosa, con exigencias de 70 millones de pesos, dos personas heridas por arma de fuego.

Más de Bogotá

Así funcionará la medida del pico y placa este viernes.

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

Los capturados de la banda Los Satanás.

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Este es el hombre que le habría quitado la vida a su hijo y después se habría suicidado.

Identifican a hombre que habría asesinado a su hijo y después se quitó la vida en Bogotá: habla familiar y revela delicado detalle

Las autoridades investigan el asesinato del niño Adrián Mathias Pinzón Calvo, aparentemente en manos de su padre, Marco Antonio Pinzón.

Tragedia en Bogotá: niño de 9 años, reportado como desaparecido, fue asesinado al parecer por su padre, quien también murió

El vehículo en el que se movilizaba es una camioneta Ford Escape.

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

x

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Vacunación en Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Juliana Guerrero y Fundación San José.

Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, fue detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas.

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

Noticias Destacadas