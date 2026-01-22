Sobre las 9:08 de la noche de este jueves, 22 de enero, se reportó una fuerte explosión contra un establecimiento comercial en la localidad de Los Mártires, en el barrio Santa Fe.

Los hechos se presentaron en la calle 23 con carrera 16, donde, de acuerdo con el reporte del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque deja una persona muerta y al menos 13 heridos.

“Una motocicleta, se desplazaban dos individuos sobre la carrera 16 y a la altura de un establecimiento comercial lanzan una granada, causando heridas a 14 personas. Posteriormente, una de ellas fallece en el establecimiento médico”, dijo el oficial.

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona. Foto: Policía Nacional

De acuerdo con el comandante, los heridos se encontraban departiendo fuera del establecimiento cuando fue lanzada la granada: “La gran mayoría de ellos eran trabajadores de estos establecimientos, meseros, porteros. Ya llegaremos a determinar por qué estaban estas personas en este lugar y si era puntualmente el atentado de ellos o el establecimiento (...) Hay uno en cirugía, pero los otros están estables”.

La Policía de Bogotá se pronunció tras la explosión en Los Mártires, Santa Fe. El hecho ocurrió a las 9:00 p.m., van 13 heridos y una persona fallecida.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció: “Delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno. De acuerdo con reportes preliminares, siete personas habrían resultado afectadas, 3 por esquirlas y 4 por aturdimiento”, dijo el mandatario.

Además, Galán mencionó que los hechos se encuentran bajo investigación de las autoridades pertinentes para esclarecer el tiempo, modo y lugar en el que sucedió el ataque.

Pese a que el alcalde confirmó que “todas están siendo atendidas, y hasta el momento no hay pacientes en estado crítico”, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá llegó hasta el lugar del incidente junto con equipos especializados.

“Técnico de Rescate, Rescate Urbano e Investigación de Incendios, controlamos riesgos asociados tras una explosión en un club nocturno, en la Cra 16 - Cll 23. Se realiza la valoración de pacientes, ya cuatro de ellos han sido trasladados”, se detalló en la cuenta de Bomberos.

Al parecer, la explosión se habría registrado cerca del establecimiento Troya, por lo que las autoridades acordonaron el sector mientras avanzan las verificaciones en la zona.