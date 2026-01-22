Una explosión registrada hace unos minutos en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, dejó 14 personas heridas y un muerto, según la información de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, dos sujetos en moto habrían lanzado una granada contra un establecimiento comercial.

Aprehenden nuevamente a menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Bogotá; esto hizo tras escaparse

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. En el lugar hizo presencia la Policía Metropolitana de Bogotá, que señaló que el caso será atendido por el comandante de la institución en la capital.

Autoridades reportan fuerte explosión en el barrio Santa Fe, en Bogotá. Se habla de al menos ocho personas heridas. Autoridades hacen presencia en el lugar para verificar la gravedad de los hechos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3qOlpMJ0kA — Revista Semana (@RevistaSemana) January 23, 2026

La detonación ocurrió en la localidad de Los Mártires, cerca del establecimiento Troya. Las autoridades acordonaron el sector mientras avanzan las verificaciones en la zona.

Una hora después del hecho, la Policía de Bogotá se pronunció. En vocería del Brigadier general Giovanni Cristancho, se especificó que los hombres que cometieron el acto iban en una moto negra.

También aseguraron que las personas lesionadas son, en su mayoría, trabajadores de los diferentes negocios que estaban departiendo afuera del establecimiento.

Los Bomberos de Bogotá, por su parte, informaron que en la zona se realizó la valoración de los afectados y que cuatro de las personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales: “Con apoyo de los equipos especializados: técnico de Rescate, Rescate Urbano e Investigación de Incendios, controlamos riesgos asociados tras una explosión en un club nocturno, en la Cra 16-Cll 23. Se realiza valoración de pacientes, ya cuatro de ellos han sido trasladados”, escribieron por la red social X.

Tras lo ocurrido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció en sus redes sociales, pero con una versión diferente: escribió que el ataque se registró sobre las 9:08 p. m., cuando delincuentes lanzaron la granada.

Según el mandatario, las 7 personas heridas están siendo atendidas por trauma auditivo y esquirlas, y agregó que, hasta el momento, no hay pacientes en estado crítico. Galán señaló además que los hechos son materia de investigación.

Tras denuncias ciudadanas, autoridades rescatan a dos perritos por presunto maltrato sexual en el sur de Bogotá

Este no sería el primer episodio con artefactos explosivos en el centro de Bogotá: en febrero de 2025 una detonación en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, dejó varias personas heridas y un fallecido. En ese caso, las autoridades investigaban si el explosivo era una granada o un artefacto de fabricación artesanal.

Meses después, en octubre de ese mismo año, otro ataque con granada fue reportado en el barrio Santa Fe, esta vez con daños materiales en varios inmuebles del sector. El hecho habría ocurrido tras una riña.