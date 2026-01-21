Se fugó la menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Bogotá: habló la mamá de la víctima

El homicidio de David Nocua generó, en su momento, gran conmoción en Bogotá y dio un sorpresivo giro después de que se confirmara que detrás del crimen estaba su exnovia, una joven de tan solo 15 años.

Ahora, el caso volvió a dar de qué hablar después de que se conociera que la menor de edad, que fue sancionada con siete años de reclusión, se escapó del sitio en el que se encontraba y no hay rastro alguno de su paradero.

David Nocua, el joven asesino por su novia. Foto: Semana

La joven estaba bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero en las últimas horas se confirmó que se voló. Por lo mismo, la Fiscalía General de la Nación ya tramitó una nueva orden de aprehensión.

Mamá de David Nocua reveló el motivo por el que la exnovia de 15 años lo habría asesinado: ella confesó la razón

Juliana Monroy, mamá de la víctima, habló con City Tv después de conocer esta información y aseguró que se siente indignada. “Habíamos logrado que, por lo menos, se hiciera un poco de justicia, porque ni siquiera fue como tenía que ser, ya que 7 años no son nada”, comentó.

La mujer sostuvo que la menor, en estos momentos, se encuentra por la localidad de Usme, la misma en la que atacó a Nocua hasta quitarle la vida.

David Nocua y una imagen de los últimos videos en los que se le vio con vida. Foto: Redes sociales

La mamá del joven se mostró frustrada, debido a que ya han pasado varios días desde que se dio la fuga de la adolescente y, hasta el momento, no ha vuelto a ser aprehendida. “¿La Policía en dónde está?”, se preguntó.

Monroy le envió un mensaje a las personas que de pronto la han visto por esta zona de Bogotá o con quienes, incluso, se habría contactado.

Esta fue la mentira que le dijeron a David Nocua para taparle los ojos y matarlo: “Él accedió”

“Por favor, denle esta información a la Policía y no dejen que ella esté por ahí tranquila, campante y sonante por todo lo que le hizo a mi hijo. Ella necesita estar recluida porque no es una persona en la que se pueda confiar”, expresó.

Por último, la mamá de David Nocua afirmó que cada día que pasa y que la joven está en la calle, aumenta un poco más el dolor al sentir que no se está haciendo justicia tras lo que fue el asesinato de su hijo.

Por el momento, las autoridades se encuentran en la búsqueda de la menor de 15 años y se espera que sea nuevamente aprehendida para que cumpla con la sanción que se le impuso en su contra.