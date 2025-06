Esta fue la mentira que le dijeron a David Nocua para taparle los ojos y matarlo: “Él accedió”

Después de que Sara fuera aprehendida el pasado viernes, 30 de mayo, Carlos se entregó de manera voluntaria. Este último confesó lo que pasó y reveló detalles de cómo se llevó a cabo todo , aunque dejó en claro que él no sabía nada y que fue obligado a ir hasta las últimas consecuencias.

Un detalle que ha llamado la atención es la forma en la que engañaron a la víctima para que no sospechara nada. Según el relato del joven, que fue revelado por el diario El Tiempo , los tres se encontraron en una casa y posteriormente salieron a caminar, algo que se evidencia en videos de cámaras de seguridad .

Una vez llegaron a la zona boscosa, engañaron a David para taparle los ojos y que no pudiera ver nada. “Sara nos para y pide, delante de Nocua, que le tape los ojos a él porque le va a dar una sorpresa, a lo cual Nocua accedió ” , esta fue la mentira con la que lo terminaron de atrapar.

Esto lo dejó sorprendido a él y al mismo David, quien cayó al suelo producto de las heridas. En ese momento, Carlos no quiso seguir sosteniendo más a Nocua, pero la agresora no dudó en amenazarlo para que le siguiera ayudando.

“Sara me grita dos veces que lo coja porque si no las siguientes puñaladas me las pegaba a mí“, señaló. Tras esto, la hoy aprehendida continuó apuñalando a David. Al parecer, lo hirió hasta en 12 oportunidades.