Polémica en Barranquilla: empresa de seguridad Atenas rechaza acusaciones de Petro y le recuerda su apoyo al Pacto Histórico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes 29 de mayo a Barranquilla, y en medio de una entrevista en Emisora Atlántico con Jorge Cura y Laurian Puerta de Zona Cero, se refirió a la empresa de seguridad Atenas, precisando que entre sus trabajadores habría integrantes de bandas criminales.

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“Centenares de guardias, que no eran guardias, miembros de trabajo, sino que eran gente de las mismas bandas, uniformados y pistolas entregadas por el Gobierno”, dijo el presidente.

Supervigilancia en empresa Atenas. Foto: Suministrado a SEMANA.

Tras estas graves acusaciones, la compañía de seguridad le respondió con contundencia y le recordó el apoyo que le dio al Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales de 2022.

“Estas declaraciones no corresponden a la realidad jurídica ni probatoria y constituyen una grave estigmatización contra cientos de trabajadores honestos que diariamente arriesgan sus vidas prestando servicios de seguridad privada en distintos departamentos de la región Caribe”, dijo la empresa Atenas.

La empresa de seguridad también le recordó al presidente Gustavo Petro que, en medio de las investigaciones de las autoridades, no se ha podido comprobar que sus empleados sean integrantes de bandas criminales.

La compañía señaló además que, hasta la fecha, las autoridades no han demostrado que sus armas sean ilegales ni que sus empleados pertenezcan a organizaciones criminales.

“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ha demostrado que las armas utilizadas por la empresa ATENAS sean ilegales, ni tampoco ha probado que sus trabajadores pertenezcan a organizaciones criminales, ni hagan parte de las diferentes estructuras criminales”, afirmó la empresa.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

En medio del escrito, la empresa le recordó al presidente Gustavo Petro el apoyo que estos le dieron en el año 2022.

“Si el mandatario considera que los empleados de ATENAS son delincuentes, entonces debería recordar que en el año 2022 miles de esos mismos trabajadores respaldaron su proyecto político presidencial, incluso atendiendo llamados realizados por dirigentes del propio Pacto Histórico, entre ellos el senador Alex Xavier Flórez Hernández”, señaló la compañía.

La empresa indicó que “los vigilantes de ATENAS son padres de familia, madres cabeza de hogar y ciudadanos que trabajan dignamente para llevar sustento a sus hogares. Estigmatizarlos desde la Presidencia de la República constituye un acto de irresponsabilidad política que pone en riesgo su integridad y su buen nombre”.

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