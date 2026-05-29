Una discusión viral sobre el precio de los fritos en Barranquilla abrió un debate en redes sociales sobre comida “premium”, identidad cultural y el costo de una de las tradiciones más populares del Caribe colombiano.

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El precio de los fritos genera debate en Barranquilla

Una factura cercana a los 97 mil pesos por consumir fritos típicos en Barranquilla encendió una discusión que va más allá del precio de una carimañola o una arepa de huevo.

En redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a preguntarse si la comida más popular del Caribe colombiano se está convirtiendo en un producto “premium” alejado de sus raíces tradicionales.

La polémica surgió después de que se viralizaran publicaciones sobre restaurantes y negocios que venden fritos en formatos más sofisticados.

Presentaciones gourmet y sedes modernas reflejan precios mucho más altos que los tradicionales puestos callejeros.

En Barranquilla todavía es posible conseguir fritos populares entre 10 mil y 25 mil pesos en fruteras y negocios de barrio.

Varios usuarios en redes han señalado que existen sitios tradicionales donde una carimañola o una papa rellena siguen siendo económicas y parte de la rutina diaria de los barranquilleros.

Pero el auge de restaurantes especializados ha cambiado parte del panorama gastronómico de la ciudad.

Varios negocios han impulsado versiones más elaboradas de los fritos tradicionales, combinándolos con mariscos, coctelería y conceptos turísticos.

Gastronomía gourmet vs. tradicional: entre la sofisticación culinaria y la comida popular de siempre. Foto: Cortesía de Viche Positivo

La gastronomía típica costeña entra en la discusión sobre consumo y exclusividad

El tema también toca una discusión cultural.

La investigadora Jennifer Marsiglia, citada por El País durante el evento gastronómico Sabor Barranquilla, explicó que las matronas y cocineras tradicionales del Caribe han usado históricamente los fritos como forma de sustento y resistencia comunitaria.

Sin embargo, en Colombia todavía existe la idea equivocada de que la cocina extranjera o más sofisticada es superior a la comida tradicional local.

Esa percepción, según expertos y cocineros, ha impulsado que platos populares entren en dinámicas de mercado más exclusivas.

El fenómeno también tiene relación con cambios urbanos y comerciales en Barranquilla.

Un estudio académico de la Universidad de Granada sobre gentrificación en la ciudad señala que varios sectores han vivido procesos de transformación económica y aumento de consumo ligados a nuevas dinámicas culturales y turísticas.

Para algunos usuarios en redes, cobrar casi 100 mil pesos por fritos representa una desconexión con la tradición popular barranquillera.

Otros defienden que los restaurantes tienen derecho a fijar precios según la experiencia, ubicación, ingredientes y costos operativos.

Mientras sigue el debate, una cosa quedó clara en redes sociales: en Barranquilla los fritos no son solo comida rápida.

Son parte de la identidad cultural de la ciudad y cualquier cambio en su esencia termina convirtiéndose en conversación nacional.

El debate sobre los precios de los fritos en Barranquilla deja abierta una pregunta más amplia sobre cómo la gastronomía tradicional se adapta a nuevos modelos de consumo.