Registraduría amplió las capacitaciones para jurados de votación en Barranquilla y Soledad: fechas, horarios y dirección

A pocos días de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la ampliación de las jornadas de capacitación para jurados de votación en Barranquilla y Soledad.

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La medida busca reforzar la preparación de los ciudadanos designados para atender las mesas durante la jornada electoral y evitar errores en el diligenciamiento de formularios, conteo de votos y transmisión de resultados.

¿Quiénes deben asistir?

Las capacitaciones están dirigidas a las personas seleccionadas oficialmente como jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2026. Los jurados cumplen funciones fundamentales durante la jornada electoral, entre ellas:

Instalar las mesas de votación

Entregar tarjetones

Verificar identidad de votantes

Realizar el conteo de votos

Diligenciar formularios electorales

Reportar resultados

La Registraduría recordó que asistir a las capacitaciones permite conocer los procedimientos oficiales y resolver dudas antes del día de elecciones. Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados como jurados de votación mediante los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

‘Link’ de la Registraduría para revisar si es jurado de votación en las elecciones presidenciales de este 2026

Fechas y horarios de las capacitaciones

Las nuevas jornadas fueron habilitadas en diferentes horarios para facilitar la asistencia de los ciudadanos convocados. Estas capacitaciones se desarrollarán entre el martes 27 y el viernes 29 de mayo de 2026, en la siguiente dirección.

En la Universidad Libre, sede Centro

Calle 46 # 48-186

Horarios: 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m. y 4:00 a 6:00 p. m.

Ser jurado de votación es un cargo de obligatoria aceptación, por lo que quienes no asistan sin justificación válida podrían enfrentar sanciones económicas. Entre las consecuencias, se encuentran multas económicas, investigaciones disciplinarias para funcionarios públicos y posibles sanciones laborales según el caso.

Los jurados electorales son claves para garantizar la democracia del país. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las personas que ejerzan como jurados tendrán derecho a un día compensatorio de descanso, según la legislación electoral colombiana. Ese beneficio podrá reclamarse posteriormente ante el empleador.

Específicamente, para el domingo, la Registraduría pidió a los jurados:

Llegar temprano al puesto asignado

Llevar documento de identidad original

Revisar previamente el lugar de votación

Asistir a las capacitaciones oficiales

Consultar instrucciones en canales institucionales.

La entidad aseguró que estas jornadas buscan fortalecer la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo. Esta cita con las urnas representa un querer de la ciudadanía que elige el rumbo que el país tomará por los próximos 4 años.