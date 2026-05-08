¿Los jurados de votación para las elecciones presidenciales son los mismos que se designaron el 8 de marzo para las elecciones de Congreso?

La Registraduría avanza en el proceso para la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo. Hasta hoy, 12 candidatos se medirán en la carrera por la Casa de Nariño. Durante la jornada, los jurados de votación cumplirán funciones clave.

Los jurados son ciudadanos mayores de 18 y menores de 60 años seleccionados en un sorteo electrónico aleatorio a través de un software específico. El pasado 4 de mayo se realizó el sorteo en Bogotá y en el resto del país ocurrió el 5 y 6 del mismo mes.

Capacitación de jurados de votación 2026: horarios, cuánto dura y multas por no asistir

Los nombres de estas personas son aportados por las entidades, instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales y partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

La entidad electoral aclaró a SEMANA que los jurados de votación para las elecciones presidenciales no son los mismos que se designaron el 8 de marzo para las elecciones legislativas. A los jurados seleccionados para la próxima contienda ya se les empezó a notificar.

Elecciones. Imagen de referencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Ellos deberán acudir a una serie de capacitaciones para saber cómo actuar antes, durante y después de la jornada. El 11 de mayo comenzará el período de formación en Corferias, en Bogotá, y el 13 de mayo en el resto de ciudades capitales y municipios de Colombia.

De acuerdo con la información difundida por la Registraduría, las personas que sin justa causa no desempeñen las funciones encargadas serán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos; de no serlo, se impondrá una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Jurado de votación 2026: así puede consultar si fue seleccionado

El día de la elección, los jurados de votación deberán presentarse a las 7:00 de la mañana en el puesto de votación que les fue asignado. Únicamente se pueden retirar de allí cuando terminen el escrutinio de la mesa y hayan entregado al delegado de puesto de la Registraduría el sobre de claveros con los votos y todos los formularios electorales debidamente diligenciados.