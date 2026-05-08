Fuerte mensaje de Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, por amenazas a profesores tras visita de Petro

Se siguen conociendo las reacciones por las amenazas de muerte que han denunciado varios docentes de la Universidad Nacional, tras la visita que realizó el martes de esta semana al campus de la sede Bogotá el presidente de la República, Gustavo Petro.

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Fue el caso del exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quien por medio de su cuenta personal de X, envió un fuerte mensaje de rechazo por la situación por la que está atravesando ese centro de educación superior.

“El exrector tiene toda la razón. Los demás exrectores lo apoyamos. Esta es una situación vergonzosa para la Universidad Nacional. Ya la diversidad de opiniones e ideas no es importante. Los violentos prefieren la homogeneidad”, expresó Wasserman.

Su postura, fue a raíz de un mensaje que publicó Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior: “Rechazo total a las amenazas contra profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia @UNALOficial, ninguna diferencia puede llevarnos a poner en riesgo la vida”.

“Desde la Presidencia del CSU y desde el Ministerio de Educación Nacional @Mineducacion hemos insistido en la objeción a toda forma de violencia contra la comunidad; la que se ejerce en paredes, en medios, en redes sociales, en las aulas y las propias instancias colegiadas debe ser rechazada”, manifestó.

No obstante, en diálogo con SEMANA, el profesor de física de la Universidad Nacional detalló las amenazas que recibió en su oficina, luego de unas pocas horas de que se cumplió la visita de Petro al campus.

“Había amenazas directas no solamente contra mí, sino contra otros profesores de la Universidad Nacional de Colombia y, de hecho, es algo que ha venido sucediendo de manera reiterada a los profesores y profesoras que no estamos de acuerdo con cierta imposición del Gobierno nacional, que es una mesa constituyente universitaria que va muy en línea con su proyecto político. Pareciera que todo el que se opone al Gobierno tiene que soportar las amenazas y el señalamiento directo de personas que no sabemos quiénes son”, relató.

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“Ahí aparece mi nombre, pero estas amenazas son contra varios docentes de la universidad y estudiantes que necesitan esquema de seguridad; claro que me siento amenazado e intimidado, pero yo soy la punta del iceberg de todo un grupo de académicos que estamos siendo amenazados por estar en contra de la mesa constituyente universitaria, una imposición del Gobierno nacional. Hablemos de esa mesa constituyente universitaria”, concluyó.