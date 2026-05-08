Se sigue profundizando la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la candidata presidencial Paloma Valencia a pocas semanas de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

En esta oportunidad se enfrascaron en una fuerte discusión, luego de un agudo sablazo que lanzó Valencia en contra del actual Gobierno nacional. Pulla que respondió el jefe de Estado con una advertencia.

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“No señora Valencia, las deudas del Estado las paga el Estado. Las deudas de los particulares las pagan los particulares. Si a usted se le ocurre pagar las deudas de los dueños privados de las EPS con el dinero público, como ya hizo Duque, estafaría a todo el pueblo colombiano por 10 personas que se han robado el dinero de la salud por lustros”, afirmó el mandatario colombiano.

En el mensaje de Valencia que llamó la atención de Petro, le pasó una factura por millonarias deudas en el sistema de salud:

“El Gobierno llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (INC). Les pagaran $52.000 millones en 3 meses. Pero falta el pago de $26 billones. Hospitales cerrando servicios y pacientes sin acceso. Un acuerdo de emergencia no reemplaza la confianza que el sistema necesita reconstruir”.

Esta semana, Petro y Valencia chocaron también por un proyecto de la candidata presidencial que radicó en el Congreso sobre “bonos escolares”, iniciativa que rechazó de tajo el mandatario.

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“El proyecto de bono escolar de Paloma Valencia es la privatización de la educación pública”, dijo esta semana Petro.

Además, puso de presente el jefe de Estado sobre el proyecto de Paloma: “Al abrir programas de fortalecimiento de la universidad pública pudimos demostrar que abrimos cupos nuevos a 400.000 estudiantes para primer año con recursos que en forma de becas a universidades privadas no hubieran beneficiado ni al 10 % de los jóvenes que alcanzamos a beneficiar”.