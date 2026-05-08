El presidente Gustavo Petro enfrentó a Elon Musk en X: este es el mensaje que molestó al mandatario

Este viernes, 8 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, inició su jornada con una fuerte interacción en su cuenta personal de X, Pero un mensaje llamó la atención de los usuarios de las redes sociales.

Gobierno Petro solicitó frenar capturas a 23 capos del Clan del Golfo, incluido Chiquito Malo, uno de los narcos más buscados del país

Se trata de un choque que protagonizó con Elon Musk, el magnate de la tecnología, situación que se presentó por una molestia de Petro por una publicación que hizo Musk en X, plataforma digital de la cual es dueño.

“Hitler era socialista, por lo tanto todos los socialistas son Hitler”, manifestó Elon Musk.

Petro mostró su rechazo a esta postura: “No señor Elon Musk, no cambie la historia. El señor Hitler usó el nombre de socialista porque era mayoritario en Alemania. Así sucede ahora cuando usan nombres como centro o demócrata y son de extrema derecha”.

“Hitler era financiado por los más ricos de Alemania y su misión era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas a los que asesinó y llevó a campos de concentración”, avanzó el jefe de Estado en la respuesta a Elon Musk.

Y afirmó: “Los Nazis destruyen violentamente los esfuerzos colectivos de la sociedad para hacer que individuos ricos concentren la riqueza social. Los Nazis destruyen la diversidad humana porque creen que hay una raza superior, y no hay razas”.

Pero no es la primera vez que el presidente Petro se enfrenta con el poderoso magnate de la tecnología, ya que en una pasada ocasión chocaron luegola intervención de Estados Unidos a Venezuela, cuyo operativo trajo consigo la captura del señalado dictador Nicolás Maduro.

“Señor @elonmusk eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido. He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no”, indicó en ese momento el mandatario colombiano.

Y agregó: “Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad. Ya le dije que si estallan las naves espaciales del capital privado y las de la NASA no, es porque el esfuerzo de salir del planeta no es para escapar, sino para irrigar de vida el universo y eso se hace no con una persona, o un capital, por cuantioso que sea, sino con la humanidad toda, de todos los colores, incluido el suyo”.

Petro arremete contra propuesta de bonos escolares de Paloma Valencia y defiende expansión de la educación pública

“Pero solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo. Ni plata ni plomo. Amor y Libertad para los seres humanos todos son distinción”, concluyó el presidente colombiano.