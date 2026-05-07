¿Quiénes sí y quiénes no pueden votar en Colombia este domingo, 31 de mayo de 2026?

Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor del mandatario Gustavo Petro o se decantarán los nombres de quienes pasarían a la segunda vuelta presidencial.

De ese número, unos 40 millones son connacionales que viven en el territorio nacional y el resto son quienes residen en el exterior y están anotados en el registro consular para sufragar en los puestos de votación que se habilitan en el ámbito internacional.

¿Cómo se elige al presidente en Colombia?

El derecho a la participación política está reconocido en la Constitución de 1991. Es por esto que todos los colombianos mayores de 18 años que estén anotados en el censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil pueden acercarse a votar.

Para poder ejercer ese derecho es necesario que cada persona consulte su lugar de votación en la página web de esa autoridad electoral, puesto que es asignado según el lugar de residencia y los cambios de domicilio que los mismos ciudadanos han reportado ante esa instancia.

¿Dónde votar en las elecciones presidenciales 2026? Link para consultar su puesto de votación

Sin embargo, hay quienes tienen limitado su derecho al voto: las personas que renunciaron a la nacionalidad, aquellos que fueron condenados por delitos políticos o son miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía.

El sufragio en las elecciones presidenciales solo está habilitado para los ciudadanos colombianos. Es decir, un ciudadano extranjero que esté domiciliado en el país no puede elegir jefe de Estado en estos comicios. No obstante, estas personas pueden participar en elecciones de carácter local.

Registraduría, una de las entidades con mayor favorabilidad ante los colombianos

Votar es un derecho, mas no una obligación. Quienes deseen hacerlo deben acercarse a su puesto y mesa de votación el próximo domingo 31 de mayo portando su cédula de ciudadanía. Además, no se puede olvidar que este es de carácter secreto, libre y personal.