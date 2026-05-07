Gustavo Petro presumió recibimiento “masivo” en la Universidad Nacional, pero un profesor le respondió: “Mayoría externa”

Una publicación que hizo el presidente Gustavo Petro en la que dijo que tuvo una gran acogida en la Universidad Nacional, duarnte su visita de esta semana, llamó la atención de un docente de ese centro de educación superior.

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En la publicación, el jefe de Estado presumió que fue recibido “masivamente” en el campus de la Universidad Nacional: “Fui masivamente recibido y con mucha alegría, hemos hecho un gran cambio en la infraestructura de la humanidad”.

Ese episodio tuvo una respuesta por parte de un docente de la Universidad Nacional, quien reveló un dato que no se conocía sobre el evento que organizó el Gobierno: “Si, fue recibido masivamente, pero por una gran mayoría externa a la Universidad, muchos asistentes preguntaban en donde era el edificio. Ayer había permiso académico y muchos tuvimos que hacer clases a distancia. El edificio que usted inauguró nos costó más de 10 años de planificación y viene de gobiernos anteriores”.

“Señor presidente, no siga interviniendo a la universidad por favor, recuerda que el ultimo presidente que lo hizo fue Rojas Pinilla, y la intervención la recordamos cada vez que visitamos al edificio Uriel Gutiérrez de la rectoría”, expresó el profesor de física de la Universidad Nacional, Diego Torres.

Antes de la visita de Petro a la Nacional, que realizó el martes de esta semana, en varios lugares aparecieron afiches en los que se rechazaba la propuesta de una “constituyente” para cambiar los estatutos al interior de ese centro de educación superior.

Foto suministrada a SEMANA API Foto: Foto suministrada a SEMANA API

Luego, llegó el momento del discurso de Petro en una tarima del campus y desde allí, nuevamente, habló de la posibilidad de que continúe su programa de Gobierno.

“Pero no me voy a meter en ese tema porque ya yo voy terminando mi periodo y entonces lo que hemos hecho es... No, pero el programa se puede extender, puede continuar. Espero”, expresó en esa ocasión el mandatario colombiano.

Y añadió: “Entonces, lo que hay que hacer de parte del Estado es que las universidades se expandan. La universidad pública, yo dije ya los números, pero lo que se ha hecho es importante, podría ser más, como siempre. Pero en la Universidad Nacional tengo ahí una discusión con las directivas: la voy a comentar un poco, pero es una discusión obviamente, propiamente, universitaria”.

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Por último, un sector de la Universidad Nacional ha pedido al jefe de Estado que no intervenga en la política interna del centro educativo y que reconsidere la propuesta de promover una “constituyente” que modifique los estatutos de las directivas.