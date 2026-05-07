La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, estuvo en El Debate de SEMANA, donde habló de algunos aspectos que tendrá la campaña del centro para aspirar a la presidencia, enfocándose en la educación, salud, el respeto por la Constitución Política de 1991 y, finalmente, la seguridad.

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habla por primera vez del incidente en su casa: “Volvieron”

Precisamente, la aspirante comentó una experiencia personal que tuvo su hijo en la capital del país. En ella comentó: “A mi hijo hace unas semanas lo robaron aquí cerca de mi casa. Y mi hijo es un adolescente que sacó a Orus, nuestro perrito; mientras lo paseaba, lo engatusaron y todo por robarle el celular”.

La exsecretaria de Educación de Bogotá, tras la anécdota, reafirmó el compromiso de su campaña con las banderas de la seguridad, la salud y la anticorrupción. Señalando que el cambio a nivel nacional en estos tres sectores es lo más solicitado por los ciudadanos.