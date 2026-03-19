Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habla por primera vez del incidente en su casa: “Volvieron”

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista dio cuenta del incidente que sufrió en su vivienda.

“Había salido de mi casa para la Registraduría, de hecho, estábamos ese día con las emociones a flor de piel, obviamente. Pues llegaron dos personas, dijeron que venían del equipo de seguridad de Sergio Fajardo y que necesitaban entrar a la casa”, aseguró, inicialmente.

Fórmula vicepresidencial confesó que se convirtió en ‘petriste’ al sentirse decepcionada de Petro: “Esperábamos mucho más”

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y su anécdota del día que le hicieron una propuesta corrupta: “Hoy está viva”

“Obviamente, la situación de inseguridad hace que uno también hable con las personas que quedaron en la casa. Y afortunadamente pues dijeron: ‘En la casa no entra si la doctora Edna no dice que entren y ella se acaba de ir y no’”, agregó, al señalar que no eran personas del equipo de seguridad del candidato, como llegaron a señalar.

“El sábado volvieron a timbrar. Estoy tranquila. Yo confío en el Estado colombiano”, agregó, al explicar que la investigación por parte de las autoridades está en curso.

Vea la entrevista completa con Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo:

“Yo hago un llamado, creo que la vida de cada una de las personas, desde la tuya, la mía, el ciudadano que está en Antioquia, en Chocó, es sagrada. Yo soy, además, discípula de Antanas Mockus y Antanas de las cosas que nos enseñó fue que la vida es sagrada, los recursos son sagrados y yo creo que el país está ya suficientemente dolido con toda una violencia de 200 años como para seguir nosotros en este espiral, a veces, de violencia”, agregó Bonilla.

“El llamado es a que el Estado proteja la vida desde el ciudadano normal, que está en un municipio subiendo a una canoa para atravesar el río y demás, hasta los que estamos en esta responsabilidad tan grande de servirle al país, de generarle propuestas al país”, agregó.

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato recibe más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votos, el 21 de junio de 2026. El ganador asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de este año, para un período de cuatro años.

Bonilla nació en Bogotá y tiene estudios en Contaduría Pública en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en Gerencia de Impuestos y doctora en Estudios Políticos. “En el sector público ha trabajado en la administración distrital de Bogotá como secretaria de Hábitat, entre 2006 y 2007, y de Educación, entre 2019 y 2023″, describió la campaña de Fajardo.

La candidata vicepresidencial es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene más de 30 años de trayectoria en el servicio público y en la academia.

Ha liderado políticas y proyectos de alto impacto orientados a fortalecer la equidad, la educación y el bienestar colectivo en Bogotá y el resto del país. “Desde 1998 se desempeña como profesora de la Universidad Nacional de Colombia y docente en diferentes instituciones a nivel mundial, como Sciences Po en Francia, la Universidad Austral de Argentina, entre otras”, se agregó en un comunicado.

Su más reciente cargo fue como directora ejecutiva de la Fundación Ábacos, en donde lideró el programa nacional Bien-estar, una estrategia que promueve la educación económica y financiera como un derecho y una herramienta para la equidad social.