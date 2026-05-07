A Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, le preguntaron por la constituyente que quiere Petro y así respondió

Desde el Parque de las Luces en Medellín, en medio de la conmemoración del Día del Trabajo el pasado 1.º de mayo, el presidente Gustavo Petro oficializó su campaña por una Asamblea Constituyente. Lo anterior, a pocos meses de que finalice su mandato.

Por lo tanto, el jefe de Estado insistió en recolectar 5 millones de firmas, con el objetivo de radicar su propuesta el próximo 20 de julio. Sin embargo, hay quienes se preguntan si los tiempos le alcanzarán al presidente Petro.

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Además, lo anterior ha generado polémica en varios sectores políticos, dado que hay quienes consideran que la Constitución Política de 1991 no se debe modificar, tal como lo plantea el jefe de Estado.

A propósito, en El Debate de SEMANA, Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, fue consultada al respecto este jueves, 7 de mayo.

“Convencida de la necesidad de rodear, de defender, la Constitución. Hace un par de horas recibimos una buena noticia. Ya la Registraduría nos aprobó el comité promotor para empezar a recoger firmas para defender la Constitución; nosotros, viendo esta amenaza permanente de una asamblea nacional constituyente, dijimos no. Hay una causa que nos tiene que unir y es defender la Constitución”, indicó Bonilla en El Debate.

La fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo también recalcó que la Constitución Política de 1991 es el acuerdo más grande “que ha hecho Colombia consigo misma”. En tal sentido, Bonilla dijo enfáticamente que no es el momento para una constituyente.

“La Constitución del 91 es profundamente garantista. En la Constitución del 91 hablamos del derecho a la educación, el derecho a la salud, pero, por ejemplo, hablamos del derecho a la tutela, que si a mí me están incumpliendo uno de mis derechos, yo puedo acceder a una tutela y el Estado tiene que cumplir con su obligación. Eso puede cambiar. Puede cambiar la institucionalidad que nosotros tenemos. La separación de poderes”, aseveró.

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Bonilla también manifestó que le preocupaba que, de prosperar una constituyente, se cambie el modelo económico del país.

“Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer el modelo económico, yo creo que hay que reconocer que Colombia es un país de profundas desigualdades, pero nosotros podemos darnos nuestras reglas, nuestras propias soluciones, en el marco de la Constitución”, agregó Bonilla en El Debate de SEMANA.