Dicen en vivo los dos grandes riesgos para Colombia si se le cumple el deseo a Petro de una constituyente: “Con el burro amarrado”

Pese a las múltiples críticas que ha recibido, el presidente Gustavo Petro sigue pidiéndole a los ciudadanos que apoyen la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, una idea que ha reiterado desde hace varios años.

De hecho, hace poco el propio jefe de Estado entregó una cuenta de ahorros e invitó a donar hasta 10 millones de pesos para ayudar con la recolección de las firmas. Por lo mismo, varios sectores políticos y sociales han advertido los riesgos de esta iniciativa.

El abogado Mauricio Pava, vocero del referendo con el que buscan atajar la constituyente, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y centró su atención en dos aspectos que, según él, podrían ser perjudiciales para el país, si es que se cumple el deseo de Petro y se llama a una constituyente.

“El primero es que una constituyente es soberana, lo que quiere decir que nuestra Constitución solo puede ser sustituida por la asamblea constituyente, por lo que pueden eliminarse Cortes, puede eliminarse la separación de poderes”, comentó.

Asimismo, explicó que también pueden legitimarse los llamados ‘decretazos’ y que nadie pueda tumbar los mismos. Con esto, en otras palabras, se estarían debilitando las instituciones.

El otro aspecto puede ser mucho más alarmante, ya que Pava indicó que tal y como está siendo presentada la constituyente en estos momentos, está diseñada para que en las mayorías estén los que están promoviendo la asamblea, por lo que no habría pesos iguales de los diferentes sectores.

El abogado anticipó que podría darse el panorama de que de 125 delegados, 74 sean quienes están apoyando, al igual que Petro, que se cambie la Constitución.

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