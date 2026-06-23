Congresista de EE. UU. advierte al Gobierno Petro sobre transferencia de poder tras resultados de la segunda vuelta

El senador republicano estadounidense Carlos Giménez lanzó una fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro ante la posibilidad de que no se concrete la transferencia de poder tras las elecciones en Colombia.

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En una entrevista con Roberto Macedonio en NTN24, el congresista aseguró que Estados Unidos podría negarse a reconocer cualquier gobierno distinto al del presidente electo, Abelardo De La Espriella, si no se respeta el calendario de transición previsto para agosto.

“Si no hay transferencia de poder en agosto, Estados Unidos no va a reconocer un gobierno ilegítimo. EE.UU. no va a reconocer un gobierno que no sea el de Abelardo”, afirmó Giménez.

En la misma conversación, el senador cuestionó los resultados de las elecciones del domingo y sostuvo que el margen de victoria de De La Espriella pudo haber sido aún mayor. “Abelardo ganaba por mucho más si no fuera por las trampas del partido de Petro”, dijo.

Carlos Giménez y Gustavo Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Giménez fue más allá y aseguró que hubo intentos de alterar el resultado de los comicios. “Yo creo que el partido de Petro trató de robarse esta elección. Lo lamentable para él es que no lo hizo de manera suficiente para ganar”, señaló.

En esa misma línea, insistió en que el mandatario no logró el impacto político que buscaba. “Lo que me sorprende a mí es que no tuvo el resultado que él deseaba, aunque trató, yo creo, mediante amenazas, etc, sobre mucha gente que vive en Colombia”, afirmó.

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Pese a sus críticas, Giménez reconoció el carácter democrático del sistema político colombiano y reafirmó la legitimidad institucional del presidente en ejercicio.

“Colombia todavía es una democracia. Aunque tengo desacuerdos con el presidente Petro, siempre he dicho que es el presidente de Colombia. Pero, como también he dicho, ellos no ceden el poder sin luchar”, añadió.

Carlos Giménez, congresista de Estados Unidos. Foto: Anadolu via AFP

El senador también resaltó el peso del voto en el exterior como un indicador revelador. Cabe recordar que De La Espriella obtuvo el 63,77 % de los sufragios emitidos fuera del país y que, solo en Estados Unidos, alcanzó el 80,57 %, equivalentes a 179.841 votos.

“Lo que puedes ver es que los colombianos que no están en Colombia, que votaron desde el exterior, le dieron a Abelardo entre el 70 % y el 80 % de los votos. ¿Por qué? esa gente que estaba amenazando al pueblo de Colombia no podían amenazar a la gente aquí”, añadió.

Para cerrar, Giménez reiteró que la postura de Washington estará condicionada al pleno respeto del proceso de transición y a que el relevo presidencial ocurra dentro de los tiempos establecidos por la institucionalidad colombiana.