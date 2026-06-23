China se pronuncia sobre el triunfo de Abelardo De La Espriella y envía un sorpresivo mensaje a Colombia

Abelardo De La Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, fue elegido mandatario de Colombia el domingo 21 de junio, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda Iván Cepeda, en el balotaje, según el conteo preliminar de la autoridad electoral.

Donald Trump publica un nuevo mensaje tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “Fue mi gran honor respaldarlo”

En una de las votaciones más reñidas de la historia, De La Espriella se impuso con un 49,6% de los votos, según el 99,7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

Muy cerca quedó el senador Iván Cepeda (48,7%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.

China se pronunció al respecto y le envió un mensaje a Colombia en el que admite que trabajaría con el nuevo Gobierno con el fin de mantener las relaciones bilaterales en buen término.

Portavoz del MRE:



Felicitaciones por la exitosa celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas.



China siempre ha considerado las relaciones entre China y Colombia desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y está dispuesta a trabajar con… pic.twitter.com/mHI8rqtzdx — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) June 22, 2026

“Felicitaciones por la exitosa celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas”, dijo el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun.

“China siempre ha considerado las relaciones entre China y Colombia desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y está dispuesta a trabajar con el nuevo Gobierno colombiano para promover continuamente el desarrollo de las relaciones bilaterales”, aseveró el funcionario del gobierno chino.

Bernie Moreno se pronuncia tras elección de Abelardo De La Espriella como presidente: “El pueblo de Colombia ha hablado”

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, Colombia fortaleció sus relaciones económicas y diplomáticas con China mediante acuerdos de cooperación, comercio e inversión, especialmente en infraestructura, tecnología y transición energética.

Petro también buscó diversificar las relaciones internacionales del país, reduciendo la dependencia exclusiva de socios tradicionales como Estados Unidos.

Presidente Petro propuso un nuevo eje de cooperación global basado en el ‘diálogo de civilizaciones’ durante cumbre Celac-China Foto: Presidencia

Alebardo De La Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que anticipa un giro radical hacia la derecha: el recorte del tamaño del Estado en un 40 %, la construcción de megacárceles y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel.

Su discurso a favor de Washinton, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

El mandatario argentino fue el primero en felicitar “enormemente” al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto.

El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

De izquierda a derecha: Javier Milei, Rodrigo Paz, Daniel Noboa y Luis Abinader son algunos de los mandatarios que felicitaron a Abelardo De La Espriella Foto: Getty Images

Petro aseguró que únicamente reconocerá un ganador hasta después del escrutinio oficial, que puede tardar pocos días.